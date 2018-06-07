В Улан-Удэ легковушку после ДТП занесло на электроопору

Сегодня около девяти часов утра на улице Бабушкина произошло ДТП. По словам очевидцев, «Рено Сандеро», ехавший в сторону посёлка Горький, попытался развернуться в противоположную сторону. В это время по встречной полосе ехал «Фольцваген» и автомобили столкнулись.
- От удара «Фольцваген» откинуло, и он врезался в электроопору, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель аварии.
По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. Кроме того, машины перекрыли обе полосы движения, из-за чего образовалась пробка.