Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Бурятии, который подозревался в незаконном обороте наркотических средств.
У подозреваемого обнаружили две металлические банки, внутри каждой из них находилось по два свертка с веществом, имеющим признаки наркотического средства.
Проведенная в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое является гашишем и гашишным маслом, общим весом около 300 грамм.
Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. За правонарушение мужчине грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
У жителя Бурятии обнаружили 300 грамм гашиша
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