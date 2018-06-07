У жителя Бурятии обнаружили 300 грамм гашиша

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы



Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Бурятии, который подозревался в незаконном обороте наркотических средств.



У подозреваемого обнаружили две металлические банки, внутри каждой из них находилось по два свертка с веществом, имеющим признаки наркотического средства.



Проведенная в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое является гашишем и гашишным маслом, общим весом около 300 грамм.



Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. За правонарушение мужчине грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

