Соседи в Иркутске устроили стрельбу из-за забора

Иркутянин решил защитить собственность и напугать соседа



В июне 2016 года соседи в Иркутске конфликтовали из-за забора. Один постоянно пытался демонтировать чужое заграждение.



Второй решил защитить собственность и напугать соседа. Вооружившись имеющимся у него на законных основаниях карабином «Сайга», он произвёл 5 выстрелов в оппонента. Пострадавший получил слепое ранение правого плеча, перелом правой лопатки, что оценили как средней тяжести вред здоровью.



По приговору суда стрелявший в наказание получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Подстреленный сосед обратился в Свердловский районный суд с иском о компенсации морального вреда. Он был удовлетворен. В пользу мужчины было взыскано 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

