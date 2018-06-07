Иркутянин решил защитить собственность и напугать соседа
В июне 2016 года соседи в Иркутске конфликтовали из-за забора. Один постоянно пытался демонтировать чужое заграждение.
Второй решил защитить собственность и напугать соседа. Вооружившись имеющимся у него на законных основаниях карабином «Сайга», он произвёл 5 выстрелов в оппонента. Пострадавший получил слепое ранение правого плеча, перелом правой лопатки, что оценили как средней тяжести вред здоровью.
По приговору суда стрелявший в наказание получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Подстреленный сосед обратился в Свердловский районный суд с иском о компенсации морального вреда. Он был удовлетворен. В пользу мужчины было взыскано 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.
Соседи в Иркутске устроили стрельбу из-за забора
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