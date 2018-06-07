Под Тайшетом владелец сельхозучастка забросил его



Владелец участка не использовал его для ведения сельского хозяйства, в результате чего территория заросла древесной и сорной растительностью.



В отношении владельца участка будет проведена внеплановая проверка. сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.



В ходе внеплановой выездной проверки соблюдения требований земельного законодательства на земельном участке площадью 149 тысяч квадратных метров, расположенном в Тайшетском районе, установлен факт нарушения требований законодательства.