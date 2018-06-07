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Под Тайшетом владелец сельхозучастка забросил его

Происшествия, 
Владелец сельхозназначения нарушил закон

В ходе внеплановой выездной проверки соблюдения требований земельного законодательства на земельном участке площадью 149 тысяч квадратных метров, расположенном в Тайшетском районе, установлен факт нарушения требований законодательства. 

Владелец участка не использовал его для ведения сельского хозяйства, в результате чего территория заросла древесной и сорной растительностью.

В отношении владельца участка будет проведена внеплановая проверка. сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
 
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