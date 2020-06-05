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Глава единственного «чистого» района Бурятии: «Сидим на «пороховой бочке»

Глава единственного «чистого» района Бурятии: «Сидим на «пороховой бочке»
Власть, 
На автобус до райцентра Окинского района теперь пускают только людей с разрешениями

Матвей Мадасов, глава Окинского района, который остался единственным в Бурятии без случаев коронавируса, обратился к землякам. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее было два свободных от COVID-19 районов – Окинский и Тункинский, но в Тунке недавно выявили двух первых заболевших.

- Уважаемые окинцы! Теперь мы последний чистый район. Конечно, никто не застрахован ни от чего. Каждый из нас может заболеть в любое время. Но чтобы этого не случилось, призываем вас отнестись с пониманием и предельной внимательностью к друг к другу. Самое главное – воздержитесь от поездок, любых выездов за пределы Окинского района. Анализируя заявления наших граждан, можно сделать вывод, что большинство вопросов, по которым окинцы вынуждены выезжать, можно решить дистанционно, - призвал Матвей Мадасов.

Отныне на рейсовый автобус межмуниципального маршрута № 540 «Улан-Удэ – Орлик», который с этой недели будет ездить два раза в неделю, водители пускают только пассажиров, имеющих разрешение на выезд и въезд в район.

- Во-вторых, рейсовый автобус должен быть чисто вымытым, без мусора, на поручнях должны быть марлевые повязки с дезсредством, в наличии должны быть и сами дезсредства. Сам пассажир должен быть в масках и перчатках. За каждым выездом и въездом наблюдает мобильная группа в составе представителей Роспотребназдора, отдела ГО и ЧС и Окинской ЦРБ. Группа измеряет температуру пассажиров, смотрит внешние признаки, сверяет списки пассажиров с разрешением. Обязанность водителя - не подсаживать пассажиров в дороге, - отметил Матвей Мадасов.

Он уточнил, что стопроцентную защиту обеспечить не получится, так как в районе мало жителей, большинство знают друг друга и тесно общаются.

- Сейчас мы, действительно, сидим, что называется, на «пороховой бочке». Соблюдайте масочный режим, старайтесь не обмениваться рукопожатиями, перенесите на более благоприятное время проведение миланов, юбилеев, празднование дней рождения. «Пример» на всю республику: в селе Могсохон Кижингинского района вспышка инфекции из-за массового скопления жителей на похоронах, в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района – из-за проведения юбилея, - напомнил он.

По приезду в район каждому въезжающему выписывается предписание о 14-дневной самоизоляции. Мадасов выразил уверенность, что окинцы отнесутся к этому серьёзно: «всегда отличались дисциплинированностью и высоким гражданским долгом».

На утро 5 июня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 1733 (+52 больных за сутки).
коронавирус Окинский район
 
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