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Число заражений коронавируса в Бурятии превысило 1700

Число заражений коронавируса в Бурятии превысило 1700
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выявили ещё более 50 заражённых

В Бурятии число случаев заражения коронавирусом перевалило за отметку 1700. Накануне был 1681 случай заражения, на утро 5 июня их уже 1733. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии уточнили, что в Улан-Удэ – 939.

За сутки в республике выявили ещё 52 больных COVID-19.

Из 52 новых случаев: 15 человек – это прибывшие из других регионов, три человека – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, восемь человек из домашних очагов, шесть пациентов были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

- На сегодня круг контактных лиц составляет 1384 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.

За всё время вылечился уже 1031 пациент, в том числе накануне выздоровели ещё 24 человека.

Входят в статистику и 11 летальных случаев. Как сообщал «Байкал-Daily», последний из них зафиксирован накануне, 4 июня – скончалась 43-летняя женщина. У неё была терминальная хроническая почечная недостаточность.

На сегодня лечение от COVID-19 проходит 691 человек. Из них в инфекционных стационарах лежат 476 больных, в том числе один житель Бурятии госпитализирован в городе Зима Иркутской области. Среди пациентов стационаров 44 ребёнка, их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится ещё 214 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

В отделениях реанимации трёх стационаров 16 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ – трое.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ открылись торговые центры, пока в них очень мало покупателей.

Из-за коронавируса введены новые правила продажи разливного кваса – прийти со своей бутылкой больше не получится.

коронавирус профилактика
 
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