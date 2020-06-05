За сутки выявили ещё более 50 заражённых
В Бурятии число случаев заражения коронавирусом перевалило за отметку 1700. Накануне был 1681 случай заражения, на утро 5 июня их уже 1733. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии уточнили, что в Улан-Удэ – 939.
За сутки в республике выявили ещё 52 больных COVID-19.
Из 52 новых случаев: 15 человек – это прибывшие из других регионов, три человека – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, восемь человек из домашних очагов, шесть пациентов были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 1384 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
За всё время вылечился уже 1031 пациент, в том числе накануне выздоровели ещё 24 человека.
Входят в статистику и 11 летальных случаев. Как сообщал «Байкал-Daily», последний из них зафиксирован накануне, 4 июня – скончалась 43-летняя женщина. У неё была терминальная хроническая почечная недостаточность.
На сегодня лечение от COVID-19 проходит 691 человек. Из них в инфекционных стационарах лежат 476 больных, в том числе один житель Бурятии госпитализирован в городе Зима Иркутской области. Среди пациентов стационаров 44 ребёнка, их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится ещё 214 больных COVID-19 с легким течением заболевания.
В отделениях реанимации трёх стационаров 16 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ – трое.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ открылись торговые центры, пока в них очень мало покупателей.
Из-за коронавируса введены новые правила продажи разливного кваса – прийти со своей бутылкой больше не получится.
Число заражений коронавируса в Бурятии превысило 1700
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За сутки выявили ещё более 50 заражённых
У скончавшейся женщины была хроническая почечная недостаточность
По ДФО прирост количества подтверждённых случаев COVID-19 составил 1,3 раза
ДТП произошло возле «Фабрики Кино»
Машины столкнулись перед светофором
Водителям пришлось объезжать аварию по трамвайным рельсам
ДТП перекрыло сразу две полосы движения
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
В Бурятии дистанционные мошенничества регистрируют ежедневно
Адвокат вымогал у следователя полмиллиона рублей
Жуткое убийство оставалось нераскрытым пять лет
Взятка готовилась для директора филиала лесхоза
Мужчина вышел из дома и не вернулся
Мужчина потерял руку во время осмотра станка с дисковыми пилами
Мужчина поверил позвонившим ему аферистам