В Тункинском районе выявили двух первых заражённых COVID-2019
Один только отдалённый Окинский район Бурятии остаётся «чистым» от коронавируса. До последнего держался Тункинский район, но сегодня стало известно о первых двух случаях заболевания.
Первый случай заболевания новой коронавирусной инфекции в Тункинском районе оказался завозным. Это гражданин, прибывший в Бурятии 24 мая. Он находился на изоляции.
- В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе установление круга контактных лиц. На сегодня установлено 22 контактных лица, все они лабораторно обследованы, находятся на изоляции под медицинским наблюдением. Проводятся дезинфекционные мероприятия по месту жительства и местам пребывания заболевшего, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Следом был выявлен второй заболевший житель района, случай также завозной. Данный гражданин также прибыл в район из другого региона страны авиарейсом Хабаровск-Иркутск. Уже на месте, по прибытию в район, ему было выдано постановление об изоляции в домашних условиях.
- При получении положительного результата на COVID-19 незамедлительно эпидемиологами управления Роспотребнадзора установлен круг контактных лиц – семь человек. Выдано предписание медицинской организации о наблюдении и обследовании контактных лиц. Всем контактным также выдано постановление об изоляции, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», около двух недель назад в Бурятии было три «чистых» района – Окинский, Тункинский и Хоринский. Однако 20 мая стало известно о первом заразившемся в Хоринском районе.
На утро 2 июня в Бурятии 1587 (+24 за сутки) случаев заражения COVID-2019.
Только один район Бурятии остался «чистым» от коронавируса
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