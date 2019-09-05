Когда суть выбора проста

Кто и зачем взбивает политическую «пену» вокруг выборов мэра Улан-Удэ



Кампания по выборам мэра Улан-Удэ завершается на этой неделе весьма символично. Исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков получает полный карт-бланш от правительства на реализацию амбициозного плана развития столицы Бурятии, который «стоит» более 200 млрд рублей и впервые расписан по объектам и срокам. А также - вместе с главой республики Алексеем Цыденовым колесит по строящимся объектам и инспектирует ход их строительства и ремонта. Более того, от замглавы минстроя России они вместе «выбивают» деньги на расселение людей из аварийного жилья, средства на обновление тепломагистралей, на завершение строительства вновь оказавшихся проблемными правобережных очистных города.



Обострение перед финалом



Складывается впечатление, что Улан-Удэ уже имеет «начальника пара и канализации», а предстоящие выборы являются лишь необходимой формальностью для наделения его титулом «мэра». Но это не совсем так. И прежде всего благодаря активизации штаба Вячеслава Мархаева.



Для начала почтовые ящики горожан заполнила газета «Коммунист Бурятии», изданная фантастическим тиражом в 150 тыс экземпляров – по одной газете на трех улан-удэнцев, включая младенцев! Не пожалели коммунисты ни денег, ни бумаги. Но продемонстрировали плохое знание законов.



В газете кроме фото самого Мархаева опубликованы фотографии Вячеслава Наговицына и Игоря Шутенкова, чего нельзя делать по закону. Суд распространение газеты запрещает, но она продолжает раздаваться агитаторами КПРФ на округах по выборам депутатов горсовета. Судебное решение для КПРФ уже ничего не значит. Вот главный вывод, который следует из этого.



Ну, а эффект от содержимого бойкого номера «Коммуниста Бурятии» ещё предстоит оценить. Напомним, в нем перечисляются все скандалы, связанные с именем бывшего главы республики Вячеслава Наговицына (с ним вместе, к слову, Вячеслав Мархаев заседает в Совете Федерации; вроде бы – коллеги). А далее предлагается забавный логический ход. Раз Игорь Шутенков был министром финансов при Наговицыне, то, значит, тоже виноват во всех ошибках, просчетах и скандалах своего бывшего шефа.



Явными мошенниками в данном случае являются, конечно, сотрудники «Коммуниста Бурятии», подменяя понятия, причины и следствия. Но такова уж партийная традиция у них. «Троцкого видел? Видел. Значит, троцкист! Двадцать лет без права переписки». Все это смешно даже комментировать, но расчет прост – кто-то попадется и на такую «удочку».



Вышел или вывели?



Недавно Следственный комитет начал проверку по заявлению телеканала РЕН ТВ. Журналисты утверждают, что Вячеслав Мархаев напал на съёмочную группу, препятствуя профессиональной деятельности.



«Заявление от журналистов поступило в следственный отдел по Октябрьскому району города Улан-Удэ. Проверку по факту препятствования законной деятельности журналистов проводит отдел по расследованию особо важных дел», — цитирует представителя СК ТАСС.



В Улан-Удэ по этому поводу вспоминают экс-мэра Александра Голкова, устроившего бои со съёмочной группой канала «Россия 24». Правда, там журналист был мужчиной. Следствие, конечно, разберется в этом конфликте. Но один вывод уже можно делать смело сейчас - оказалось, бывший ОМОНовец, осудивший действия московских властей при разгоне митингующих, сам не умеет держать себя в руках. Вышел из себя или вывели из себя? Какая разница для политика федерального уровня!



Напомним, кстати и то, что атаки на женщин начались с грязных нападок на супругу главы со стороны сторонников Мархаева. Этот инцидент со смаком расписал официальный сайт БРО КПРФ. Видимо, не ожидая, что реакция последует не в пользу коммунистов. Даже сторонники Вячеслава Мархаева осудили в соцсетях все случившееся.



Вспомним ли Мао Цзедуна?



Хорошо, допустим, в столь обострившейся борьбе кандидаты Шутенков и Мархаев взаимно уничтожат свои рейтинги. Вспомним, легендарные слова Мао Цзедуна. «Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра», — говаривал Великий Кормчий, подразумевая тогда противостояние США и СССР. А аллегория с тех пор давно стала более широкой – своего рода сказкой о «третьей силе».



Есть ли она в Улан-Удэ? Говоря откровенно, Николай Чимитов (ЛДПР), Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия»), Батодалай Багдаев (КПСС) не имеют четких планов развития города (общие слова и яркие лозунги трудно считать таковыми), нет у них за спиной и управленческого опыта работы на уровне региональной власти или крупного муниципалитета. Кстати, нет всего этого и у Вячеслава Мархаева. Кто остается?



Ответ предельно прост. Остается Алексей Хандархаев, выдвинутый, к слову, на пост градоначальника праволиберальной партией «Гражданская платформа». Она создавалась некогда олигархом Михаилом Прохоровым, который позже утратил к ней интерес, но партия осталась. Да, и бог с ней, важнее другое.



Город будем хранить для детей?



Алексей Хандархаев – действующий заместитель мэра Улан-Удэ. Биография на зависть чиновнику любого ранга. За плечами Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. С 2000 по 2003 год обучался в Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Прошел профессиональную переподготовку в Финансовой академии при правительстве РФ по курсу «Управление проектами в органах государственной власти», в Российской академии государственной службы при президенте РФ по курсу «Управление инвестициями и инновациями», в Высшей школе экономики по курсу «Инвестиционные проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».



С 1984 по 1990 год работал в комсомольских органах Бурятской АССР, с 1990 по 1991 год - заместителем председателя Госкомитета Бурятии по делам молодежи, с 1992 по 1998 год – трудился в банковских и коммерческих структурах республики. С 1998 по 2003 год работал заместителем главы администрации Советского района города Улан-Удэ по социальным вопросам. В 2003 году был приглашен на работу в Москву. С 2004 года – заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда России по Центральному административному округу Москвы. С 2005 года - заместитель начальника орготдела Территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве. С 2006 года - заведующий отделом инвестиционной политики в сфере топливно-энергетического комплекса Топливно-энергетического комитета правительства Московской области. С 2009 года - заместитель генерального директора по экономике, финансам и закупкам ОАО «Энергосбытовая компания Московской области».



Однако вернулся в Улан-Удэ. С 2011 года - заместитель мэра, председатель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ. С 2012 по 2014 год – заместитель руководителя администрации Улан-Удэ - председатель Комитета городского хозяйства. Один из немногих реальных хозяйственников в команде бывшего «политического» мэра Голкова, с которым, кстати, открыто конфликтовал.



Вот и баннеры Алексея Хандархаева стали активно появляться на улицах Улан-Удэ. «Выбор есть!» - гласит его слоган.



Хороший, между прочим, слоган. Особенно на фоне полуподпольно, но уже начавшихся призывов голосовать по национальному признаку: русских - за Шутенкова, бурят – за Мархаева. Явно надуманная история. Профессионал городу нужен. И именно в этом смысле выбор как раз есть: Шутенков и Хандархаев. Биографии, фотографии, программы тоже есть. Сравнить не сложно. Политическая «пена» предвыборной кампании не сможет заслонить суть выбора.



