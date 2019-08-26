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Алексей Цыденов раскритиковал главу Джидинского района

Алексей Цыденов раскритиковал главу Джидинского района
Власть, 
Глава Джидинского района, по оценке главы Бурятии, «слабо ведёт нацпроекты»

23 августа, на заседании правительства Бурятии руководители трёх районов выступили с докладами об основных направлениях социально-экономического развития, сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава Джидинского района Валерий Цыренов, глава Закаменского района Сергей Гонжитов, глава Кяхтинского района Бимба Нимаев представили итоги социально-экономического развития за 2018 год, показатели налоговых и неналоговых доходов, реализующиеся и планирующиеся к запуску инвестиционные проекты, работу по реализации нацпроектов, основные детали стратегий экономического развития районов и проблемные вопросы.

По итогам отчётов глава Бурятии Алексей Цыденов попросил всех глав районов представить отдельные доклады о реализации нацпроектов в муниципалитете с указанием текущей ситуации, целевых показателей и проводимых мероприятий по их достижения.

- Из вашего доклада непонятно, какие именно целевые показатели у вас стоят по национальным проектам. Федеральный проект «Спорт – норма жизни»: сколько у вас сейчас людей спортом занимается регулярно по возрастным категориям? И сколько будет по годам до 2024 года. По «Образованию» - сколько у вас сейчас детских садов, яслей, обеспеченность по школам и так далее? Какая поддержка идет по субъектам малого и среднего предпринимательства? Объём жилищного строительства - какие целевые показатели у вас? Это у вас основные задачи, - заметил Алексей Цыденов по итогам выступления главы Джидинского района Валерия Цыренова.

Глава Бурятии отметил, что руководители районов должны лично вести и детально знать каждый инвестпроект, реализуемый на их территориях.

- Если вы какой-то крупный проект у себя ведёте, вы про него всё должны знать. У вас таких проектов немного - они у вас штучные. Вы должны знать всё. Я все инвестиционные проекты по республике знаю от и до, потому что я их хожу проталкиваю везде, - обратился Алексей Цыденов к присутствовавшим на заседании главам районов.

По итогам отчёта главы Джидинского района Алексей Цыденов указал:

- Своих целевых показателей по национальным проектам вы не знаете, проекты ведёте слабо. Прошу более ответственно относиться к работе и погружаться в детали.

Национальные проекты, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» указа Владимира Путина. Определены 12 направлений: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и проект «Экология».

Справка:

Глава Джидинского района Валерий Цырендоржиев родился 6 ноября 1966 года. Окончил БГСХА по специальности «Государственное и муниципальное управление», квалификация – «Менеджер государственного и муниципального управления».

С 1988 по 1990 гг – старший чабан совхоза им. Ленина. Затем до 2004 года был главой крестьянско-фермерского хозяйства. С 2004 по 2008 годы – председатель комитета по делам молодёжи, спорта и туризма. С 2008 по -2012 годы – глава сельского поселения«Гэгэтуйское».

С 267 октября 2012 года – глава Джидинского района.




глава Бурятии Алексей Цыденов Джидинский район
 
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