Алексей Цыденов раскритиковал главу Джидинского района

Глава Джидинского района, по оценке главы Бурятии, «слабо ведёт нацпроекты»



23 августа, на заседании правительства Бурятии руководители трёх районов выступили с докладами об основных направлениях социально-экономического развития, сообщает пресс-служба правительства республики.



Глава Джидинского района Валерий Цыренов, глава Закаменского района Сергей Гонжитов, глава Кяхтинского района Бимба Нимаев представили итоги социально-экономического развития за 2018 год, показатели налоговых и неналоговых доходов, реализующиеся и планирующиеся к запуску инвестиционные проекты, работу по реализации нацпроектов, основные детали стратегий экономического развития районов и проблемные вопросы.



По итогам отчётов глава Бурятии Алексей Цыденов попросил всех глав районов представить отдельные доклады о реализации нацпроектов в муниципалитете с указанием текущей ситуации, целевых показателей и проводимых мероприятий по их достижения.



- Из вашего доклада непонятно, какие именно целевые показатели у вас стоят по национальным проектам. Федеральный проект «Спорт – норма жизни»: сколько у вас сейчас людей спортом занимается регулярно по возрастным категориям? И сколько будет по годам до 2024 года. По «Образованию» - сколько у вас сейчас детских садов, яслей, обеспеченность по школам и так далее? Какая поддержка идет по субъектам малого и среднего предпринимательства? Объём жилищного строительства - какие целевые показатели у вас? Это у вас основные задачи, - заметил Алексей Цыденов по итогам выступления главы Джидинского района Валерия Цыренова.



Глава Бурятии отметил, что руководители районов должны лично вести и детально знать каждый инвестпроект, реализуемый на их территориях.



- Если вы какой-то крупный проект у себя ведёте, вы про него всё должны знать. У вас таких проектов немного - они у вас штучные. Вы должны знать всё. Я все инвестиционные проекты по республике знаю от и до, потому что я их хожу проталкиваю везде, - обратился Алексей Цыденов к присутствовавшим на заседании главам районов.



По итогам отчёта главы Джидинского района Алексей Цыденов указал:



- Своих целевых показателей по национальным проектам вы не знаете, проекты ведёте слабо. Прошу более ответственно относиться к работе и погружаться в детали.



Национальные проекты, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» указа Владимира Путина. Определены 12 направлений: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и проект «Экология».



Справка:



Глава Джидинского района Валерий Цырендоржиев родился 6 ноября 1966 года. Окончил БГСХА по специальности «Государственное и муниципальное управление», квалификация – «Менеджер государственного и муниципального управления».



С 1988 по 1990 гг – старший чабан совхоза им. Ленина. Затем до 2004 года был главой крестьянско-фермерского хозяйства. С 2004 по 2008 годы – председатель комитета по делам молодёжи, спорта и туризма. С 2008 по -2012 годы – глава сельского поселения«Гэгэтуйское».



С 267 октября 2012 года – глава Джидинского района.









