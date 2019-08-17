Глава Бурятии проинспектировал работы в Эрхирике









В субботу утром глава Бурятии Алексей Цыденов заехал в пригородное село Эрхирик, где 21 июля после сильного дождя подтопило жилые дома. Видео опубликовал в Instagram пресс-секретарь главы Алексей Фишев.- Проверили, как решена проблема. Под дорогой дополнительно уложены две трубы. Расчищен канал для отвода воды, - уточнил Фишев.Всего на эти и другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС в Эрхирике затратили 2,6 млн рублей.