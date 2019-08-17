Глава Бурятии проинспектировал работы в Эрхирике

В субботу утром глава Бурятии Алексей Цыденов заехал в пригородное село Эрхирик, где 21 июля после сильного дождя подтопило жилые дома. Видео опубликовал в Instagram пресс-секретарь главы Алексей Фишев.
- Проверили, как решена проблема. Под дорогой дополнительно уложены две трубы. Расчищен канал для отвода воды, - уточнил Фишев.
Всего на эти и другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС в Эрхирике затратили 2,6 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Эрхирике после сильных дождей подтопило почти 30 домов и приусадебных участков. В населённом пункте ввели режим ЧС. На помощь жителям пришла тяжёлая техника (некоторая из Улан-Удэ), откачивавшая воду в домах. Также были обещаны дополнительные решения, в частности, с каналом для водоотведения, чтобы в будущем при ливнях вода уходила, не подтапливая участки. В Эрхирик приезжал глава Бурятии, который общался с местными жителями и в том числе помог перенести женщину через ручей.