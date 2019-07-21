В подтопленном Эрхирике в Бурятии ввели режим ЧС

































В Эрхирик будут отправлены тепловые пушки. Непосредственно в домах и участках воду откачают вакуумные машины, после дома просушат тепловыми пушками.



Минсоцзащиты дано поручение организовать помощь пострадавшим жителям.



Под контролем Роспотребнадзора специалисты проведут обеззараживание территории и иммунизацию жителей Эрхирика.



- Риски возникновения инфекционных заболеваний существуют. Но после схода воды и обработки территории будут проведены дезинфекционные мероприятия. Уточняется перечень населения, в том числе детского, которым будет проведена иммунизация, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.









В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии после кратковременных ливней оказались затоплены 30 домов и приусадебных участков. В огородах стоит вода, уничтожены посадки. Затопило также подвалы и подполья в домах. В населённом пункте введён режим ЧС.- Вода поднялась в пределах 10-15 см. выше уровня пола жилых домов. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС. По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова на место выехал и.о. главы Заиграевского района Анатолий Чмелёв. О ситуации в Эрхирике Алексею Цыденову сообщают в режиме реального времени. На данный момент принимаются все возможные меры, - сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.На месте работает также оперативная группа МЧС.В Эрхирик направлена тяжёлая техника – три трактора, «КамАЗ», вакуумная машина. «При необходимости будет дополнительно отправлена еще техника», - сообщил Алексей Фишев.- Во-первых, будет прокопана канава, чтобы вода с участков ушла. Будут обследованы все жилые строения, в том числе септики в каждом подворье. Будет проведена очистка территории и просушка жилых домов, - сообщил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.