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В подтопленном Эрхирике в Бурятии ввели режим ЧС

В подтопленном Эрхирике в Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 
В пригородном селе Эрхирик после ливня уничтожены огороды, затоплены приусадебные участки и жилые дома

В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии после кратковременных ливней оказались затоплены 30 домов и приусадебных участков. В огородах стоит вода, уничтожены посадки. Затопило также подвалы и подполья в домах. В населённом пункте введён режим ЧС. 





- Вода поднялась в пределах 10-15 см. выше уровня пола жилых домов. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС. По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова на место выехал и.о. главы Заиграевского района Анатолий Чмелёв. О ситуации в Эрхирике Алексею Цыденову сообщают в режиме реального времени. На данный момент принимаются все возможные меры, - сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

На месте работает также оперативная группа МЧС. 




В Эрхирик направлена тяжёлая техника – три трактора, «КамАЗ», вакуумная машина. «При необходимости будет дополнительно отправлена еще техника», - сообщил Алексей Фишев.

- Во-первых, будет прокопана канава, чтобы вода с участков ушла. Будут обследованы все жилые строения, в том числе септики в каждом подворье. Будет проведена очистка территории и просушка жилых домов, - сообщил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской. 




В Эрхирик будут отправлены тепловые пушки. Непосредственно в домах и участках воду откачают вакуумные машины, после дома просушат тепловыми пушками.

Минсоцзащиты дано поручение организовать помощь пострадавшим жителям.

Под контролем Роспотребнадзора специалисты проведут обеззараживание территории и иммунизацию жителей Эрхирика.

- Риски возникновения инфекционных заболеваний существуют. Но после схода воды и обработки территории будут проведены дезинфекционные мероприятия. Уточняется перечень населения, в том числе детского, которым будет проведена иммунизация, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина. 




Как сообщал «Байкал-Daily», ранее с подтоплением участков столкнулись жители пригородного Вахмистрово. Жителям пригородного посёлка Нижний Саянтуй, чьи дома подтапливает после сильных ливней, обещали подобрать новые земельные участки.

Сильные ливни прошли и в Улан-Удэ, 17 июля горожане ходили по колено в воде, по улицам даже проплыла резиновая лодка с пиратским флагом.


подтопление
 
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