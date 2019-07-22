Жительница Эрхирика заплакала, когда рассказывала о затоплении

- Я прошу прямо сейчас вскрывать дорогу, перекладывать эту трубу в рамках ликвидации последствий ЧС. Чтобы до вторника, 23 июля, все работы были завершены. Также необходимо будет пройти по дворам и определить участки, где глину нанесло, и там нужно будет техникой убрать или отсыпать, - дал поручение Алексей Цыденов.







