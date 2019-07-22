Жительница Эрхирика заплакала, когда рассказывала о затоплении

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии после ливней оказались затоплены почти 30 домов и приусадебных участков. В огородах стояла вода, были уничтожены посадки. Затопило также подвалы и подполья в домах. В населённом пункте ввели режим ЧС. На место выехали оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Бурятии и пожарно-спасательного гарнизона Заиграевского района. В село была направлена тяжёлая техника для устранения последствий стихии. На место вчера выезжал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщает пресс-служба правительства, Алексей Цыденов вместе с рабочей группой из представителей профильных министерств, администрации Заиграевского района и жителей села Эрхирик прошли по подтопленным улицам и определили предстоящий объём работ.
- Я прошу прямо сейчас вскрывать дорогу, перекладывать эту трубу в рамках ликвидации последствий ЧС. Чтобы до вторника, 23 июля, все работы были завершены. Также необходимо будет пройти по дворам и определить участки, где глину нанесло, и там нужно будет техникой убрать или отсыпать, - дал поручение Алексей Цыденов.
Встреча с жителями не закончилась осмотром повреждённых участков. Глава республики обратил внимание на текущие проблемы села:
- Дорогу сделали хорошую. Но света нет, пешеходных переходов нет. Автомобили ездят быстро. Поэтому надо решить вопрос по освещению, оборудовать пешеходные переходы и установить ограничения скорости. По поводу собак. Жалуются люди, что собаки коров задирают. По отлову собак надо провести отдельные мероприятия, - отметил лава.
Во время осмотра глава поручил минстрою Бурятии в рамках экономии средств в рамках дальневосточной субсидии подобрать территорию и предусмотреть финансирование на спортивную площадку - с хорошим искусственным покрытием и комплектом оборудованием.
Накануне в пригородном селе Эрхирик было жарко в прямом и переносном смысле. Одна из жительниц заплакала, когда начала рассказывать о потопе и затопленных участках – между главой республики и женщиной состоялся такой диалог:
- Вот эти вот участки были затоплены.
- Там сейчас есть кто-то?
- Да, там молодая мама с четырёхмесячным ребёнком.
- Пойдёмте, зайдём к ним.
Во дворе одного из домов между представителями властей Заиграевского района и жителями разгорелся спор. Сельчане настаивали на том, что местные власти не отреагировали оперативно, не отозвались на их сигналы должным образом. В сердцах одна из женщин сказала – «Вы пытались всё замять».
Алексей Цыденов поручил, чтобы в районе сделали «полную проверку того, кто принимал сигналы, куда они доходили, как реагировали».