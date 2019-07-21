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Глава Бурятии на руках перенёс женщину в подтопленном Эрхирике

Глава Бурятии на руках перенёс женщину в подтопленном Эрхирике
Власть,  Фото:Алексей Фишев
В воскресенье Алексей Цыденов выехал в Эрхирик, где ввели режим ЧС

В воскресенье днём глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл в пригородное село Эрхирик Заиграевского района.

Как сообщал «Байкал-Daily, здесь после кратковременных ливней оказались затоплены 30 домов и приусадебных участков. В огородах стоит вода, уничтожены посадки. Затопило также подвалы и подполья в домах. В Эрхирике введён режим ЧС.

Ранее на место выехали оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Бурятии и пожарно-спасательного гарнизона Заиграевского района. Также на месте работает врио главы Заиграевского района Анатолий Чмелёв.

В Эрхирик направлена тяжёлая техника – три трактора, «КамАЗ». Из Улан-Удэ пришла вакуумная машина. Техника позволит быстрее откачать воду и приступить к сушке домов и дезинфекции территории.




На данный момент ситуация улучшилась.

- Было прочищено русло канала, в результате чего 90% затопленных участков уже освобождены от воды. Вакуумки производят откачку на участках, где вода ещё осталась и в силу рельефа не может сама уйти. Также продолжается дополнительная прокладка канала для водоотведения, чтобы в будущем при ливнях вода уходила, не подтапливая участки, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.



По информации ГУ МЧС по Бурятии, на данный момент остаётся только в подпольях четырёх домов, уровень воды продолжает снижаться.

- Принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий выпадения осадков. Все жители вернулись в дома, - сообщили в Главном управлении МЧС.

Пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев поделился фото работы Алексея Цыденова в Эрхирике. На одном из снимков запечатлено, как глава в резиновых сапогах c ещё одним мужчиной переносят женщину через подтопленную территорию. 






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