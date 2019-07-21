Глава Бурятии на руках перенёс женщину в подтопленном Эрхирике













На данный момент ситуация улучшилась.



- Было прочищено русло канала, в результате чего 90% затопленных участков уже освобождены от воды. Вакуумки производят откачку на участках, где вода ещё осталась и в силу рельефа не может сама уйти. Также продолжается дополнительная прокладка канала для водоотведения, чтобы в будущем при ливнях вода уходила, не подтапливая участки, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.









По информации ГУ МЧС по Бурятии, на данный момент остаётся только в подпольях четырёх домов, уровень воды продолжает снижаться.



- Принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий выпадения осадков. Все жители вернулись в дома, - сообщили в Главном управлении МЧС.



Пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев поделился фото работы Алексея Цыденова в Эрхирике. На одном из снимков запечатлено, как глава в резиновых сапогах c ещё одним мужчиной переносят женщину через подтопленную территорию.

























