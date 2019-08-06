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Главу Минтранса РФ попросили привлечь Аэрофлот в Забайкалье

Главу Минтранса РФ попросили привлечь Аэрофлот в Забайкалье
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Также речь шла о дополнительном субсидировании авиаперевозок на 265,5 миллиона рублей

5 августа в Москве состоялась встреча главы Забайкальского края Александра Осипова с министром транспорта России Евгением Дитрихом, на которой обсудили ряд вопросов, связанных с организацией грузовых и пассажирских перевозок различными видами транспорта. В частности речь шла о расширении предложений и доступности для жителей Забайкалья магистральных авиамаршрутов, таких как Чита – Санкт-Петербург, Чита – Сочи, Чита – Краснодар, Чита – Хабаровск, Чита – Владивосток.

Глава региона также обратился с предложением к министру транспорта оказать содействие в привлечении в регион с 2020 года авиакомпании «Аэрофлот». Компания осуществляет перевозки пассажиров по программе плоских тарифов, что позволяет летать экономическим классом обслуживания по единым фиксированным тарифам. Такой тариф предполагает, что цена билета не меняется в зависимости от даты приобретения.

Помимо этого, Александр Осипов обратил внимание на проблему субсидирования перевозок внутри края.
«На территории региона полёты осуществляются в 11 насёленных пунктов. Необходимо дополнительно расширить маршрутную сеть для транспортной доступности в 15 населённых пунктов. Из федерального бюджета на организацию таких полётов понадобится 265,5 миллиона рублей», – отметил руководитель региона.

Кроме этого, на встрече затронули темы о сокращении сроков модернизации и реконструкции аэропортов «Кадала» и «Чара», а также о развитии железнодорожной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории Забайкальского края и об организации пригородных пассажирских перевозок. По словам губернатора, из-за несбалансированности бюджета края ежегодно не возмещается межтарифная разница в сфере пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом от 250 до 400 миллионов рублей. В результате накопился долг в объёме 2,3 миллиарда рублей, который был реструктурирован в 2018 году. Только за три последних года из-за неоплаты было сокращено пять социально важных маршрутов. В результате населённые пункты становятся транспортно недоступными.

Особое внимание было уделено возможности увеличения объемов финансирования дорожного строительства в Забайкалье. Из федерального бюджета дополнительно понадобится 13 миллиардов рублей для реализации мероприятий федерального проекта «Дорожная сеть». Бюджету Забайкальского края будут выделены другие трансферты в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и других проектов.

«Мы договорились, что будет увеличено количество дорог в крае, в том числе в труднодоступных населённых пунктах», – передаёт пресс-служба правительства региона слова губернатора.
авиаперевозки Забайкальский край
 
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