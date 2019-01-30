На скандал с противогазами в Улан-Удэ отреагировала детский омбудсмен России

Анна Кузнецова отметила, что в последнее время сообщения из школ напоминают «вести с фронта»
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова, комментируя информацию о том, что в Улан-Удэ опоздавшие на урок дети всё занятие просидели в противогазах, заявила, что чем скорее будут приняты действенные меры профильных ведомств, тем реже будут появляться в СМИ подобные сообщения, сообщает «РИА Новости».
- В последнее время сообщения из школ напоминают «вести с фронта». Несколько дней назад в Совете Федерации мы говорили о качестве воспитательного процесса в школах в рамках подготовки заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Мы видим, как проблемы, связанные с воспитанием, бьют по нашим детям. По нашей инициативе Рособрнадзор провёл пилотный мониторинг воспитательных программ в школах, но дальше дело не прошло, к сожалению, - сказала Кузнецова.
Она отметила, что в регионах вместе с общественными молодёжными организациями были запущены «Классы доброты», проект «Наставничество» с Юнармией и Советом отцов.
- Но хотелось бы видеть действенные меры профильных ведомств. Чем быстрее они будут приняты, тем меньше мы будем получать подобные сообщения в СМИ, тем меньше будут страдать наши дети, - подчеркнула детский омбудсмен.
Как сообщал «Байкал-Daily», Следком займётся учителем, надевшим на улан-удэнских школьников противогазы.
В столице Бурятии наказанные своим преподавателем ученики весь урок сидели в противогазах. Учителю ОБЖ не понравилось, что дети опоздали. Родители семиклассников средней школы № 58 обратились к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Татьяне Вежевич.
Следственным отделом по Советскому району СУ СК России по республике по данному факту начата доследственная проверка.
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