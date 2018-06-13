Глава Бурятии вылетел в Японию

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии Алексей Цыденов и представители бизнес-сообщества региона находятся с деловой программой в Японии



Сегодня, 13 июня, в посольстве Российской Федерации в Японии Алексей Цыденов встретится с чрезвычайным и полномочным послом Михаилом Галузиным и торговым представителем России в Японии Сергеем Егоровым. Главной темой встречи станет обсуждение планов визита бурятской делегации в Японию. Планируется презентация инвестиционного и туристического потенциалов республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



С завтрашнего дня начнётся рабочий визит бурятской делегации в Токио, организованный в рамках объявленного года Японии в России. В составе деловой делегации республики представители более 25-ти компаний в сферах промышленности, здравоохранения, туризма, минерально-сырьевого комплекса, лесной отрасли и т.д.



Поездка инициирована правительством Бурятии, Фондом регионального развития республики совместно с Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО).



