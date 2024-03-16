Суд оштрафовал улан-удэнца, справившего нужду на дороге

Мужчина признал свою вину



В феврале Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».



Перед судом предстал мужчина, который в ноябре 2023 года на проезжей части справил нужду. Таким образом он выразил неуважение к обществу, нарушил общественный порядок.



- При назначении административного наказания суд учёл характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, то обстоятельство, что вину в совершении правонарушения М. признал, - сообщили в пресс-службе суда.



Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.



Постановление в законную силу не вступило.

