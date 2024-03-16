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Суд оштрафовал улан-удэнца, справившего нужду на дороге

Суд оштрафовал улан-удэнца, справившего нужду на дороге
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина признал свою вину

В феврале Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Перед судом предстал мужчина, который в ноябре 2023 года на проезжей части справил нужду. Таким образом он выразил неуважение к обществу, нарушил общественный порядок.

- При назначении административного наказания суд учёл характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, то обстоятельство, что вину в совершении правонарушения М. признал, - сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.
суд административная ответственность

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