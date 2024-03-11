Президент Путин помиловал осуждённую оппозиционерку из Бурятии

Об этом сообщила её юрист

Пожилая активистка из Улан-Удэ Наталья Филонова, которая получила 2 года и 10 месяцев лишения свободы за нападение на полицейских, может выйти на свободу. Об этом сообщают некоторые паблики и телеграм-каналы со ссылкой на правозащитницу Надежду Низовкину. Ранее юрист Низовкина представляла Филонову в суде.

- По предварительной информации из суда, Наталья Филонова помилована и, следовательно, вскоре должна быть освобождена, - заявила Низовкина вечером 10 марта в YouTube. - На помилование я даже не рассчитывала.

Пенсионерку Филонову осудили после несанкционированной акции 24 сентября 2022 года в Улан-Удэ. Её признали виновной в нападении на представителей власти. В материалах дела говорится, что она толкнула одного стража порядка, а другого полицейского пыталась проткнуть ручкой.

К 8 марта президент России подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин.

«При принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности, – говорится в пресс-релизе Кремля. – Прежде всего помилованы беременные женщины, а также имеющие несовершеннолетних детей и родственников, участвующих в военной спецоперации».

Как сообщал «Байкал-Daily», уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова выразила радость за помилованых осуждённых, чьи фамилии содержатся в указе президента России.



«Хорошее начало для Года семьи!» – отметила она.