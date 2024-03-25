Творческие коллективы Бурятии примут участие в Дельфийских играх России

Подготовка длится с самого начала учебного года



Творческие коллективы детской школы искусств №1 имени Линховоина представят бурятское и русское народной искусство на XXIII молодёжных Дельфийских играх России (0+). Они пройдут 19-24 апреля в городе Саранск (Республики Мордовия).



В фестивальной программе выступят образцовый хореографический коллектив Angels, ансамбли русских и бурятских народных инструментов, солисты-исполнители на тромбоне и хуре – всего 44 человека. Все участники являются обладателями гран-при и лауреатами международных, всероссийских и республиканских конкурсов.



- Участие в этом мероприятии – очень ответственная и почётная миссия, возложенная на учащихся и преподавателей нашей школы. Каждый из участников понимает, что будет своим творчеством представлять не только честь школы, но и Республики Бурятия. Подготовка к этому событию длится с самого начала учебного года: это ежедневные многочасовые репетиции, переживания и огромное стремление к достойному выступлению. Мы благодарим всех родителей учащихся за понимание, терпение и огромную поддержку, - подчеркнула директор школы, заслуженный работник культуры Бурятии Галина Устьянцева.



Юные артисты школы искусств представят произведения бурятских композиторов Базыра Цырендашиева «Сэлэнгэ», Сергея Манжигеева «Цветок Байкала», русских композиторов Александра Гурилева «Ноктюрн», Сергея Рахманинова «Прелюдия», монгольских авторов и обработки народных песен. Хореографический коллектив выступит с постановками на национальные композиции «Саган Дали», «Эрэнсэг», также будут показаны танцы народов СНГ.



Молодёжные Дельфийские игры проводятся в России с 2000 года с целью выявления и поддержки творчески одарённых детей и молодёжи России. Конкурсная и фестивальная программы включают 34 творческие номинации.

