В Бурятии наградили педагогов школ-интернатов

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Церемония прошла 22 марта в Улан-Удэ



22 марта в Бурятии прошла торжественная церемония вручения медалей столетия министерства образования и науки республики и благодарственных писем педагогам и ветеранам педагогического труда.



Александр Сансуев, ветеран педагогического труда Иройской специальной (коррекционной) школы-интерната, и Маргарита Малахинова, ветеран педагогического труда Новоселенгинской казачьей школы-интерната среднего общего образования, за заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд были награждены юбилейными медалями «100-лет министерству образования и науки Республики Бурятия».



За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие образования региона благодарственными письмами министерства образования РБ были награждены:

- Людмила Загвозкина, заместитель директора по социально работе специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната V вида;

- Владимир Буинов, методист лицея-интерната №61 для одарённых детей;

- Сергей Будаев, учитель Новобрянской СКОШ;

- Цырен Базаров, ветеран педагогического труда санаторной школы-интерната №28;

- Галина Гомбоева, учитель-дефектолог Галтайской СКОШ;

- Татьяна Цыбикова, заместитель директора, руководитель республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Республиканского центра образования».



