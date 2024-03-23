Жительница Бурятии лишилась 800 тысяч рублей по вине мошенников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Обманутая аферистами женщина взяла кредиты в трёх банках



Жительница Кабанского района пыталась заработать на акциях и лишилась более 800 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Бурятии.



64-летняя женщина подверглась обману, попытавшись получить доход на разнице от купли-продажи акций различных компаний.



- При просмотре новостной ленты в одной из соцсетей она наткнулась на рекламу о дополнительном заработке. Позвонив по указанному номеру, она связалась с лжеспециалистом компании, который рассказал ей о том, как можно заработать путём пассивного заработка на акциях. От гражданки требовалось лишь, скачав на телефон приложение, зарегистрироваться на биржевой онлайн-платформе и вкладывать в проект деньги. За движением вложенных ею денежных средств она могла наблюдать в личном кабинете интернет-сервиса. Все необходимые сервисы мошенники установили ей дистанционно, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



С 15 по 19 марта гражданка находилась в тесной связи со лжеспециалистами компании, которые звонили на её телефонный номер и в скайпе. За этот период она перечислила на указанные ими абонентские номера более 800 тысяч рублей. При этом средства сельчанка взяла в трёх банках, оформив онлайн-кредит. Увидев пополнения баланса после успешных сделок на бирже, женщина решила вывести средства, но это ей не удалось сделать. Тогда пенсионерка обратилась к сыну.



Сын настоял на обращении в органы внутренних дел, объяснив, что она стала жертвой мошенников.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

