Новый метод является инновационным, не требующим отлова рыб
С 7 по 12 марта на Байкале состоялась экспедиция Лимнологического института СО РАН по проведению гидроакустических наблюдений за динамикой распределения байкальского омуля в районах посёлка Большие Коты, посёлка Бугульдейка и Селенгинского мелководья.
На льду озера был обустроен пункт наблюдения, на котором в течении суток с помощью научного эхолота непрерывно велось наблюдение за миграцией омуля. Были отобраны пробы воды для исследования концентрации ДНКос байкальского омуля в местах наблюдений.
Наибольшие скопления рыб обнаружены в районе посёлка Бугульдейка в Ольхонском районе Иркутской области. Плотность скоблений была сопоставима с регистрируемыми ранее в районе Селенгинского мелководья в Бурятии в конце мая. Хотя на Селенгинском мелководье подобные скопления не были обнаружены.
- В перспективе оба метода позволят более точно оценивать и прогнозировать запасы данного вида. Используемый подход является инновационным, не требующим отлова рыб, - сообщает ЛИН СО РАН.
Учёные изучили распределение омуля на Байкале
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