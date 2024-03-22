Его рекомендовали к обязательному посещению
Музей Чингисхана в Улан-Баторе стал одним из 20 лучших музеев и объектов культурного наследия, которые стоит посетить в 2024 году. Об этом заявил известный журнал «National Geographic».
Напомним, что это официальное издание Национального географического общества США ежегодно публикует список лучших мест для посещения. В этом году в список 20 обязательных к посещению музеев впервые был включён монгольский музей – музей Чингисхана. Он получил высокие оценки международных экспертов: редакторов, фотографов, писателей и исследователей.
- Музей Чингисхана был создан потомками монголов, написавших «Сокровенное сказание монголов». В этом музее можно увидеть историю монгольских ханов и знати. Кроме того, можно наглядно увидеть историю мудрого народа, покорившие мир силой стрел из конской гривы. О монголах, покоривших мир с помощью ума и интеллекта, можно судить по экспонатам, представленных в музее, - пишет новостное агентство «Монцамэ».
Отметим, что музей Чингисхана занимает 10-е место в Азии по площади.
Монгольский музей вошёл в список лучших объектов культурного наследия
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