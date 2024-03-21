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59 раз за год нарушавшую ПДД девушку отправили под арест в Иркутской области

59 раз за год нарушавшую ПДД девушку отправили под арест в Иркутской области
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Её наказали за тонировку передних стёкол

В Усолье-Сибирском за тонировку передних стёкол автомобиля на двое суток арестовали 26-летнюю злостную нарушительницу. Девушка за год привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД 59 раз.

Ранее ей не раз предписывали снять тонировку.

- Нарушительнице неоднократно выдавались требования о прекращении противоправных действий, два из них она получила в январе этого года, но оставила их без выполнения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Суд принял во внимание все обстоятельства и назначил усольчанке административный арест.

- Больше 10 раз меня привлекали ответственности за тонировку автомобиля. Часть я выполнила, а часть нет. Последнее требование я также не исполнила и попалась сотрудникам полиции, - призналась автоинспекторам девушка.

водители

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