Проект представлен на общественное обсуждение
В России разработана единая форма удостоверения многодетной семьи. Проект соответствующего постановления правительства представлен на общественное обсуждение.
- Постановление вступит в силу со дня его подписания. Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Получить удостоверение можно будет в органах соцзащиты или в других организациях, которые будут уполномочены регионами на выдачу таких удостоверений, - сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии.
Как пояснили в ведомстве, удостоверение будут предоставлять по факту признания семьи многодетной. Оно может быть как на электронном, так и на бумажном носителе. Удостоверение будет использоваться для получения региональных мер поддержки внутри субъекта. Кроме того, им можно будет пользоваться в поездках по стране при посещении учреждений культуры.
Напомним, согласно указу многодетной семьёй в РФ является семья, имеющая трёх и более несовершеннолетних детей. Такой статус устанавливается бессрочно.
Для многодетных семей разработали единое удостоверение
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