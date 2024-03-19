В Бурятии дорогу от Барыкино до Подлопаток обещают сделать комфортной

На ремонт выделено более 200 миллионов рублей



В этом году в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах Бурятии начнут дорожные работы общей протяжённостью 7 км на трассе Улан-Удэ – Николаевский – Тарабагатай - Окино Ключи. Планируется отремонтировать сразу четыре гравийных участка: 99-100, 111-115 км, 127-128 км и 132-133 км.



Участки заасфальтируют, установят дорожные знаки, нанесут разметку.



Стоимость ремонта – 214,6 млн рублей. Работы будут проводиться по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».



- Ремонт планируется завершить в 2025 году, на это будет направлено порядка 214 млн рублей. Проектом также предусмотрены мероприятия по устройству барьерного ограждения, укрепления обочин, ремонту водопропускных труб. Мы заасфальтируем все гравийные участки от Барыкино до Подлопаток, и дорога станет комфортной для проезда, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



В прошлом году после ремонта ввели в эксплуатацию участок со 138 по 150 км.

