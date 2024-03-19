Также ремонт запланирован в Иркутской области
В 2024 году в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии планируется отремонтировать 199,5 км пути, а также заменить 121 стрелочный перевод. Ремонтно-путевая кампания охватит все регионы присутствия Восточно-Сибирской железной дороги.
Наибольший объём работ будет выполнен на участках Разгон – Облепиха, Тулун – Нюра, Харик – Кимельтей, Мальта – Усолье-Сибирское, Усолье-Сибирское – Китой, Большой Луг – Подкаменная, Байкал – Уланово в Иркутской области. Также капитальный ремонт запланирован на протяжённых (от 7 до 17 км) участках Тимлюй – Селенга, Боярский – Посольская, Селендума – Джида в Республике Бурятия.
На Байкало-Амурской магистрали будет обновлён участок Окусикан – Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда.
- Ремонтно-путевая кампания будет проводиться параллельно с работами по развитию Восточного полигона, которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов, - сообщили в ВСЖД.
В Бурятии обновят железнодорожные пути
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