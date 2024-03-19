В Улан-Удэ объяснили кошение травы в снегопад

Работы стартовали в середине марта



18 марта, когда в столице Бурятии выпал снег, на улице Ключевская рабочие косили сухую прошлогоднюю траву. Видео, как косят траву, покрытую снегом, опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».



«В Улан-Удэ начали косить траву. Идеальная погода для весенних работ», - иронично подписали ролик.



Ситуацию «Байкал-Dailу» прокомментировали в администрации Октябрьского района Улан-Удэ. Здесь пояснили, что работы по уборке сухостоя стартовали ещё до выпадения осадков.



- Ежегодно в целях благоустроительных работ администрацией района проводятся мероприятия по кошению травостоя и сухостоя на территории района. В текущем году в рамках муниципального контракта с 12 марта начаты работы по кошению сухой травы. Подрядной организации был определён план работ, - сообщили в администрации.



Уже успели выкосить прошлогоднюю траву по улицам Бабушкина, Широких- Полянского, Гражданская, по дороге в микрорайон Энергетик, 110-113-115 кварталы.



Также в районной администрации заявили, что «в связи с погодными условиями работы по кошению приостановлены». Так что случай, попавший на видео, вероятно, стал единичным.



