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В Улан-Удэ объяснили кошение травы в снегопад

В Улан-Удэ объяснили кошение травы в снегопад
Общество,  Фото:t.me/ves_uu
Работы стартовали в середине марта

18 марта, когда в столице Бурятии выпал снег, на улице Ключевская рабочие косили сухую прошлогоднюю траву. Видео, как косят траву, покрытую снегом, опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

«В Улан-Удэ начали косить траву. Идеальная погода для весенних работ», - иронично подписали ролик.

Ситуацию «Байкал-Dailу» прокомментировали в администрации Октябрьского района Улан-Удэ. Здесь пояснили, что работы по уборке сухостоя стартовали ещё до выпадения осадков.

- Ежегодно в целях благоустроительных работ администрацией района проводятся мероприятия по кошению травостоя и сухостоя на территории района. В текущем году в рамках муниципального контракта с 12 марта начаты работы по кошению сухой травы. Подрядной организации был определён план работ, - сообщили в администрации.

Уже успели выкосить прошлогоднюю траву по улицам Бабушкина, Широких- Полянского, Гражданская, по дороге в микрорайон Энергетик, 110-113-115 кварталы.

Также в районной администрации заявили, что «в связи с погодными условиями работы по кошению приостановлены». Так что случай, попавший на видео, вероятно, стал единичным.

трава

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