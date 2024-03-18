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В посёлках Улан-Удэ отключат свет

В посёлках Улан-Удэ отключат свет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Электричества не будет в Солнечном и Зеленхозе

На этой неделе в Железнодорожном районе Улан-Удэ для технического обслуживания трансформаторных подстанций будет произведено отключение электроэнергии.

Как сообщили в администрации района, сегодня, 18 марта, электричества не будет:
- с 9:00 до 12:00 - п. Солнечный, ул. Зеленоградская, ул. Тр. Строителей;
- с 13:00 до 17:00 - п. Солнечный, ул. Рябиновая, Тр. Строителей;
- с 15:00 до 17:00 – п. Солнечный, ул. Рябиновая, ул. Загустайская, ул. Листопадная, ул. Тр. Строителей.

19 марта:
- с 9:00 до 12:00 - п. Солнечный, ул. Рябиновая, ул. Загустайская.

21 марта:
- с 9:00 до 12:00 - п. Солнечный, ул. Кленовая;
- с 13:00 до 17:00 – п. Солнечный, частично ул. Загустайская, ул. Рождественская, ул. Балдано, ул. Сахюртинская, ул. Зеленоградская.

22 марта:
- с 9:00 до 12:00 - п. Зеленхоз, ул. Перова, ул. Арбузова частично.

23 марта:
- с 14:00 до 16:00 - п. Зеленхоз, врачебная амбулатория на ул. Третьякова, 16а, ул. Арбузова частично, проезд Третьяковский.
Улан-Удэ отключение света

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