В посёлках Улан-Удэ отключат свет

Электричества не будет в Солнечном и Зеленхозе



На этой неделе в Железнодорожном районе Улан-Удэ для технического обслуживания трансформаторных подстанций будет произведено отключение электроэнергии.



Как сообщили в администрации района, сегодня, 18 марта, электричества не будет:

- с 9:00 до 12:00 - п. Солнечный, ул. Зеленоградская, ул. Тр. Строителей;

- с 13:00 до 17:00 - п. Солнечный, ул. Рябиновая, Тр. Строителей;

- с 15:00 до 17:00 – п. Солнечный, ул. Рябиновая, ул. Загустайская, ул. Листопадная, ул. Тр. Строителей.



19 марта:

- с 9:00 до 12:00 - п. Солнечный, ул. Рябиновая, ул. Загустайская.



21 марта:

- с 9:00 до 12:00 - п. Солнечный, ул. Кленовая;

- с 13:00 до 17:00 – п. Солнечный, частично ул. Загустайская, ул. Рождественская, ул. Балдано, ул. Сахюртинская, ул. Зеленоградская.



22 марта:

- с 9:00 до 12:00 - п. Зеленхоз, ул. Перова, ул. Арбузова частично.



23 марта:

- с 14:00 до 16:00 - п. Зеленхоз, врачебная амбулатория на ул. Третьякова, 16а, ул. Арбузова частично, проезд Третьяковский.

