Электричества не будет в Солнечном и Зеленхозе
На этой неделе в Железнодорожном районе Улан-Удэ для технического обслуживания трансформаторных подстанций будет произведено отключение электроэнергии.
Как сообщили в администрации района, сегодня, 18 марта, электричества не будет:
- с 9:00 до 12:00 - п. Солнечный, ул. Зеленоградская, ул. Тр. Строителей;
- с 13:00 до 17:00 - п. Солнечный, ул. Рябиновая, Тр. Строителей;
- с 15:00 до 17:00 – п. Солнечный, ул. Рябиновая, ул. Загустайская, ул. Листопадная, ул. Тр. Строителей.
19 марта:
- с 9:00 до 12:00 - п. Солнечный, ул. Рябиновая, ул. Загустайская.
21 марта:
- с 9:00 до 12:00 - п. Солнечный, ул. Кленовая;
- с 13:00 до 17:00 – п. Солнечный, частично ул. Загустайская, ул. Рождественская, ул. Балдано, ул. Сахюртинская, ул. Зеленоградская.
22 марта:
- с 9:00 до 12:00 - п. Зеленхоз, ул. Перова, ул. Арбузова частично.
23 марта:
- с 14:00 до 16:00 - п. Зеленхоз, врачебная амбулатория на ул. Третьякова, 16а, ул. Арбузова частично, проезд Третьяковский.
В посёлках Улан-Удэ отключат свет
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