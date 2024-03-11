Специалисты дождутся наступления благоприятных погодных условий
Запланированный объём ямочного ремонта в Улан-Удэ на 2024 год составляет 12,9 тысяч квадратных метров. Уже проведены закупочные процедуры по приобретению битума, щебня, асфальтобетона, заявили в комбинате по благоустройству.
Работы стартуют с наступлением благоприятных погодных условий, ориентировочно – в середине апреля.
Сейчас в трёх районах столицы Бурятии работают комиссии, в составе которых – специалисты районных администраций, комитета городского хозяйства, комбината по благоустройству. Специалисты объезжают улицы, проводят обследование улично-дорожной сети, составляют внутренние планы для проведения ямочного ремонта.
- В 2023 году дорожные бригады заделали ямы на 560 участках дорог, общей площадью 21,7 тыс. кв. м, и залили больше 8 км швов, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
На дорогах Улан-Удэ ямочный ремонт начнут в апреле
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