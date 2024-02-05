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В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта

В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Из федеральных и республиканских средств было выделено более 80 млн рублей

В Бурятии, в городе Бабушкин открылась врачебная амбулатория после капитального ремонта. По госпрограмме на капремонт выделена субсидия 75,5 млн руб. На эти средства проведены общестроительные и другие работы, ремонт гаража. Заменены: система отопления, электричества, вентиляции и пожарной сигнализации, кровля, обшивка здания, оконные и дверные проёмы.

Во время рабочей поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов оценил результат ремонта и поздравил жителей и коллектив медучреждения с открытием амбулатории.

- Здесь, в Кабанском районе, Селенгинскую больницу отремонтировали, поликлинику построили, детскую поликлинику построили. Ремонтируем амбулатории, купили компьютерный томограф в Кабанскую центральную районную больницу, - заявил глава РБ.

По поручению Алексея Цыденова амбулатория обеспечена необходимым оборудованием. Из средств республиканского бюджета выделили 5 млн 223 тыс. руб. Приобрели: стерилизатор паровой, аппарат ультразвуковой диагностики, стоматологическую установку, электрокардиограф, коагулометр, спирограф. Из Кабанской поликлиники передан флюороаппарат, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия Кабанский район Бабушкин капитальный ремонт амбулатория

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