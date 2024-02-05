В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Из федеральных и республиканских средств было выделено более 80 млн рублей



В Бурятии, в городе Бабушкин открылась врачебная амбулатория после капитального ремонта. По госпрограмме на капремонт выделена субсидия 75,5 млн руб. На эти средства проведены общестроительные и другие работы, ремонт гаража. Заменены: система отопления, электричества, вентиляции и пожарной сигнализации, кровля, обшивка здания, оконные и дверные проёмы.



Во время рабочей поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов оценил результат ремонта и поздравил жителей и коллектив медучреждения с открытием амбулатории.



- Здесь, в Кабанском районе, Селенгинскую больницу отремонтировали, поликлинику построили, детскую поликлинику построили. Ремонтируем амбулатории, купили компьютерный томограф в Кабанскую центральную районную больницу, - заявил глава РБ.



По поручению Алексея Цыденова амбулатория обеспечена необходимым оборудованием. Из средств республиканского бюджета выделили 5 млн 223 тыс. руб. Приобрели: стерилизатор паровой, аппарат ультразвуковой диагностики, стоматологическую установку, электрокардиограф, коагулометр, спирограф. Из Кабанской поликлиники передан флюороаппарат, сообщает пресс-служба правительства РБ.

