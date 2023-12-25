В Бурятии определили лучших школьных советников

Абсолютным победителем стала представительница Курумканского района
22 декабря в Улан-Удэ прошёл финальный очный этап республиканского конкурса профессионального мастерства советников директора по воспитанию «Вдохновляй и иди вперёд». Мероприятие проходило в три этапа: муниципальный, региональный (заочный) и региональный (очный). По итогам первых двух этапов выявлены 9 финалистов, которые боролись за гран-при.
Финалистов ждал профессиональный баттл «Знаю, умею, могу», состоящий из трёх конкурсных испытаний, в которых участники проявляли профессионализм, эрудицию, коммуникативные навыки и ораторские способности.
По итогам конкурса дипломом III степени была награждена Анжелика Абдрахимова из Сосново-Озёрской школы №1 Еравнинского района. Диплом II степень вручили Анастасии Лю-Ча-Ми из Байкало-Кударинской школы Кабанского района. Диплом I степени завоевал советник по воспитанию из школы №25 г. Улан-Удэ – Татьяна Усынина.
И абсолютным победителем республиканского конкурса профессионального мастерства советников директора по воспитанию «Вдохновляй и иди вперёд» стала Оксана Чумакова из Могойской школы Курумканского района.
- Конкурс был посвящён Году педагога и наставника и профессиональному празднику «День советника» в рамках всероссийского проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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