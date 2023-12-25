Помимо победителя, определены лидеры по 4 номинациям
Подведены итоги республиканского конкурса «Лучшая бережливая поликлиника Республики Бурятия», проводившегося среди медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения региона. В мероприятии приняли участие 21 центральная районная больница и 6 городских поликлиник, внедряющих «Новую модель организации оказания медицинской помощи».
- Медицинским организациям представилась хорошая возможность обменяться опытом и эффективными организационными решениями для улучшения качества и безопасности медицинской деятельности, созданию комфортных условий для пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи, - заявили в региональном министерстве здравоохранения.
Дипломы и призы руководителям медицинских организаций были вручены в торжественной обстановке. Победителем конкурса стала городская поликлиника №2 города Улан-Удэ. Кроме того, определены лидеры по 4 номинациям. В номинации «Лучшая регистратура» победителем признана городская поликлиника №3, г. Улан-Удэ. В номинации «Лучшая система навигации» - Гусиноозёрская ЦРБ. В номинации «Лучшая система информирования» - Кижингинская ЦРБ. Лучший видеоролик «Проведение диспансеризации определённых групп взрослого населения за 1 день» представлен городской поликлиникой №1, г. Улан-Удэ.
В Бурятии наградили лучшие бережливые поликлиники
Общество, Фото:
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