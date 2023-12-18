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В Советском районе Улан-Удэ создадут новогоднюю атмосферу

В Советском районе Улан-Удэ создадут новогоднюю атмосферу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Стартовал конкурс новогоднего оформления

В Советском районе Улан-Удэ проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, улиц, учреждений, организаций всех форм собственности и(или) прилегающих к ним территорий.

Участвовать можно в следующих номинациях:
- «Новогодний серпантин» - новогоднее оформление зданий и прилегающих территорий, световое оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений с использованием ёлочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) предприятий и организаций всех форм собственности;
- «Новогодняя феерия» - новогоднее оформление улиц;
- «Мой новогодний дом» - новогоднее оформление дворовых территорий, подъездов;
- «Новогодняя сказка» - новогоднее оформление зданий и прилегающей территории учреждений образования, культуры, спорта и дополнительного образования.

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 16 декабря в приёмной администрации Советского района по адресу: ул. Советская, 23. Члены комиссии с 18 по 23 декабря осмотрят все украшенные здания и территории для определения результатов.

Подведение итогов состоится на районном новогоднем празднике 25 декабря, сообщает администрация района.

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Улан-Удэ конкурс Новый год

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