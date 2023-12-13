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Дети Бурятии нарисуют «Зимнюю сказку»

Дети Бурятии нарисуют «Зимнюю сказку»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ проводится городской конкурс детского творчества

В столице Бурятии продолжается приём заявок на VI открытый городской онлайн-конкурс детского творчества по изобразительному искусству «Зимняя сказка». Участниками могут стать обучающиеся дополнительного образования, общеобразовательных организаций и культурно-досуговых учреждений в возрасте от 8 до 17 лет.

Конкурс проводится в заочной форме по 22 декабря в трёх возрастных группах:
- младшая (8-10 лет включительно);
- средняя (11-14 лет включительно);
- старшая (15-17 лет включительно).

В конкурсе принимают участие работы, выполненные в соответствии с темой конкурса в различных техниках: «Графика» (на бумаге, картоне или холсте с использованием карандашей (графитные, цветные), пастели (сухая, масляная), сангины, сепии, соуса, мелков, линеров или маркеров); «Живопись» ( на бумаге, картоне или холсте с использованием акварели, темперы, масла, гуаши или акрила); «Смешанная техника» (на бумаге, картоне или холсте с одновременным использованием материалов для категорий «Графика» и «Живопись»). Формат работ А3.

Рисунки должны быть выполнены участником самостоятельно, без помощи взрослых. Работы не могут быть скопированными или срисованными.

Рисунки и заявки нужно направить на электронную почту: zzh1980@mail.ru до указанной даты. В теме письма указывается наименование учреждения и фамилия педагога. Работы, присланные после 22 декабря, в конкурсе не участвуют и жюри не рассматриваются. Об этом сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Улан-Удэ конкурс дети рисунки

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