Ученик улан-удэнской школы стал победителем в проекте «Герои Первых»

Он учится на Левом берегу

По итогам проекта «Герои Первых» (12+) уверенную победу одержал учащийся школы №8 города Улан-Удэ. Тумэн Ц. из 10 «В» класса стал лидером проекта среди юношей. Среди девушек - третье место досталось ученице той же школы №8 из 10 «А» Анита Ю. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

А вот второе место, по данным «Байкал-Daily», у Анастасии Т., которая учится в Республиканской Мариинской школе-интернате в городе Улан-Удэ. Отличились школьники из Северобайкальска – первое место у девушек (Софья Б.), второе – у юношей (Акшин А.).



Десять дней школьники провели в условиях, максимально приближенных к армейским, под прицелами видеокамер. Ребята с достоинством прошли все этапы.



Для учеников школы №8 участие в реалити-шоу стало настоящей проверкой на прочность. Её ребята из школы №8 успешно прошли, уверены в мэрии Улан-Удэ.

- Самым сложным этапом для меня был этап «Битва с роботами», потому что я не дружу с роботами. Но я справился. И справился на отлично, - рассказал Тумэн Ц., победитель проекта «Герои Первых».



Для Аниты Ю. самым сложным этапом была «Школа выживания».



- Мы выехали на природу и там пытались выжить. Там было всё по-другому. Если дома нам помогает бытовая техника, то там этого не было. Я считаю, что справилась хорошо, - добавила Анита Ю., занявшая третье место.



Ребята в проекте «Герои Первых» прошли несколько этапов. Всего конкурсных испытаний было 18 по разным направлениям: физическая подготовка, знание истории родного края, соревнование на картинге, квадроциклах, знание медицины, стрельба из лука и автомата и др.



- Было много эмоций. В первый день я познакомился с ребятами. Было много смеха, радости. Мне очень понравилось. С каждым днем мы становились дружнее. К концу проекта было даже грустно расставаться. Благодаря участию в проекте я научился думать позитивно и идти вперед с высоко поднятой головой, - рассказал Тумэн.



О том, что проект был очень важен для участников, рассказала Анита:



- Это было очень круто. Благодаря участию в проекте я научилась дружить и соперничать одновременно. Самое главное - не опускать голову. Если будет второй сезон, я обязательно возьму первое место.



Реалити-шоу «Герои Первых» было запущено «Движением Первых» в Бурятии. Игра проходила на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

Итоги республиканского конкурса

Среди девушек:

1 место - Софья Б., лицей №6, г. Северобайкальск;

2 место - Анастасия Т., Республиканская Мариинская школа-интернат, г. Улан-Удэ;

3 место - Анита Ю., школа №8, г. Улан-Удэ.

Среди юношей:

1 место - Тумэн Ц., школа №8 г. Улан-Удэ;

2 место - Акшин А., гимназия №5 имени Л.В. Усыниной, г. Северобайкальск;

3 место - Андрей С., Джидинский многопрофильный техникум, с. Петропавловка.