Медиацентр ссуза Бурятии вошёл в топ-3 лучших в России

В конкурсе принимали участие организации из 21 региона страны



Студенческий медиацентр «MediaZone» Бурятского республиканского педагогического колледжа вошёл в топ-3 «Лучших медиацентров» страны. В конкурсе принимали участие 50 организаций среднего профессионального образования из 21 субъекта России.



Весной этого года институт развития профессионального образования совместно с Минпросвещения России запустил конкурс молодёжных медиацентров, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Работы участников оценивало экспертное жюри, в которое вошли представители министерства, ИРПО, медиа, некоммерческих организаций и вузов.



Во время первого этапа участники творчески представили свой медиацентр, а во втором – подготовили большой мультимедийный материал на одну из предложенных тем. Материалы победителей и призёров конкурса будут опубликованы в группе проекта молодёжных медиацентров в социальных сетях.



Также до конца года будут проведены вебинары для студентов и руководителей медиацентров по медиаработе с разбором материалов участников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



