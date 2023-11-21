В конкурсе принимали участие организации из 21 региона страны
Студенческий медиацентр «MediaZone» Бурятского республиканского педагогического колледжа вошёл в топ-3 «Лучших медиацентров» страны. В конкурсе принимали участие 50 организаций среднего профессионального образования из 21 субъекта России.
Весной этого года институт развития профессионального образования совместно с Минпросвещения России запустил конкурс молодёжных медиацентров, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Работы участников оценивало экспертное жюри, в которое вошли представители министерства, ИРПО, медиа, некоммерческих организаций и вузов.
Во время первого этапа участники творчески представили свой медиацентр, а во втором – подготовили большой мультимедийный материал на одну из предложенных тем. Материалы победителей и призёров конкурса будут опубликованы в группе проекта молодёжных медиацентров в социальных сетях.
Также до конца года будут проведены вебинары для студентов и руководителей медиацентров по медиаработе с разбором материалов участников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Медиацентр ссуза Бурятии вошёл в топ-3 лучших в России
Общество, Фото:
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