В Бурятии студенты разыграли «Кубок безопасности»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Команды ссузов показали свои умения по ОБЖ



16 ноября в Бурятии было проведено открытое первенство «Кубок безопасности-2023» среди студентов профессионального образования республики. В соревнованиях приняли участие 23 команды образовательных учреждений среднего специального образования.



- «Кубок Безопасности-2023» проводится с целью воспитания патриотизма, становления активной жизненной позиции, формирования умений и навыков, необходимых в чрезвычайных ситуациях, а также популяризации дополнительного образования военно-спортивной и патриотической направленности и проверки знаний по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности», - пояснили в пресс-службе министерства образования РБ.



В составе команды было 6 человек: 4 юноши и 2 девушки, а также руководитель или представитель команды.



- Такие мероприятия, как «Кубок безопасности» будут полезны тем, что здесь молодёжь может развить свои навыки оказания первой помощи. Также такие мероприятия способствуют развитию качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях, умений и навыков выживания в различных ситуациях, – высказался Анатолий из Бичурского филиала республиканского межотраслевого техникума.



Участники первенства показали свои знания и умения при оказании первой медицинской помощи, знания топографических знаков, одевание ОЗК и другие. Всего было 3 этапа: «Действия в условиях вынужденного автономного существования»; «Действия в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера» и этап «Основы здорового образа жизни».



Третье место взяла команда из БКТиС Усть-Баргузинского филиала. Немного опередила их команда из республиканского многопрофильного колледжа и заняла второе место, обеим командам были вручены денежные призы. Абсолютными победителями первенства стала команда из Байкальского колледжа недропользования, им был вручён кубок и денежный приз.



