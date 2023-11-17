В Бурятии подведены итоги педконкурса «Здоровье и безопасность»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стало известно, кто представит республику на всероссийском этапе



15 ноября в Бурятии завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность-2023» среди методических материалов по профилактике употребления наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся. В конкурсе принимали участие педагогические работники и педагогические коллективы общеобразовательных организаций региона.



Победителями в номинации «Дополнительная программа по профилактике употребления ПАВ» стала республиканская кадетская школа-интернат. А Ирина Шурыгина, педагог-психолог, работающая по сетевому принципу в общеобразовательных организациях Хоринского района, стала победителем в номинации «Методическая разработка по профилактике употребления ПАВ».



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, всероссийский этап будет проходить с 21 ноября по 21 декабря этого года. Победители конкурса смогут представить свои работы и получить признание на всероссийском уровне.

