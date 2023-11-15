Победитель «Абилимпикс» из Бурятии: «До последнего не верил – были серьёзные соперники»

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Число участников чемпионата в республике благодаря новому оснащению за пять лет выросло в четыре раза



Студент первого курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Михаил Кривошейцев рассказал, как занял первое место в компетенции «Сетевое и системное администрирование» национального чемпионата «Абилимпикс».



Михаилу 18 лет, он выпускник школы №60 Улан-Удэ, сейчас студент ВСГУТУ. Он попал в движение «Абилимпикс», когда учился в 9 классе. Школьный учитель по информатике предложил поучаствовать, и молодой человек решил попробовать. Тогда он занял второе место по республике в компетенции «Робототехника». Но поставил перед собой цель победить. И достиг её спустя два года. В октябре 2023 года он представил Бурятию на национальном чемпионате в Москве.



- До последнего не верил – были серьёзные соперники. Когда произнесли моё имя, я даже не услышал этого. Наша команда из Бурятии сказала: «Беги, беги тебя зовут на сцену». Я растерялся: «Правда я выиграл?», - вспоминает Михаил.



На пути к победе Михаила поддерживали все: родители, родственники, одногруппники. Особенно он благодарен наставнику – преподавателю спецдисциплин специальности «Сетевое и системное администрирование» Бурятского информационно-экономического техникума Евгению Тенгайкину.



С 2018 года в Бурятии проведено шесть региональных чемпионатов. Число участников, экспертов, волонтёров стабильно растёт. За это время чемпионат значительно расширился - количество компетенций увеличилось в три раза – с 10 до 32, число участников в четыре раза – с 50 до 200.



Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал одной из важнейших задач, стоящих перед властью – создание возможностей для самореализации людей, в том числе с ограниченными возможностями.



- Мы поддерживаем движение и будем поддерживать дальше – на национальном уровне тоже, естественно. Нужно расширять компетенции, в том числе и творческие, - заявлял глава государства.



Центр движения «Абилимпикс» в нашей республике – Бурятский республиканский информационно-экономический техникум. За пять последних лет ссуз по президентской дальневосточной субсидии получил две субсидии. На создание трех специализированных центров компетенций было выделено 18,9 млн рублей. Как раз по направлению «Сетевое и системное администрирование», а также «Информационная безопасность» и «IT-решение для бизнеса на платформе 1С». Были закуплены 45 компьютеров и 15 планшетов, сетевое оборудование, интерактивная доска, проектор, сервера, программное обеспечение и многое другое необходимое оборудование. Ещё на 6,1 млн рублей техникуму выделили на создание доступной среды. Приобретены ещё пять компьютеров, автоматизированные рабочие места, комплекты оборудования для людей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, индукционные системы для слабослышащих, интерактивное оборудование, МФУ и программа экранного увеличения.



Из всех 248 участников чемпионатов трудоустроились 88 человек, двое открыли своё дело, а большинство продолжают обучение. Восемь участников «Абилимпикс» из Бурятии завоевали призовые места в Национальных чемпионатах «Абилимпикс» и получили сертификаты на дополнительное образование или приобретение технических средств реабилитации.

