Победителям были вручены денежные призы
10 ноября в Еравнинском районе Бурятии состоялся IV открытый фестиваль-конкурс вокальных ансамблей и солистов, посвящённый 80-летию со дня рождения и памяти заслуженного работника культуры РФ, РБ, кавалера ордена «Знак почёта» Людмилы Черепановой и её сыновей Александра и Леонида Поправко. Мероприятие провели в стенах районного культурно-досугового центра.
В конкурсе приняли участие 6 районов республики, Баунтовский, Хоринский, Заиграевский, Иволгинский, Окинский и Еравнинский. 28 солистов и 12 вокальных ансамблей исполнили песни российских и бурятских авторов и композиторов.
По итогам экспертной комиссии в номинации «соло» диплом I степени выиграла Анета Горячкина (Заиграевский район). Диплом II степени получил Буянто Дамбаев (Еравнинский район). Диплом III степени достался Жаргалу Доржиеву (Еравнинский район).
Гран-при, который учредили одноклассники Александра Поправко, в размере 30 тысяч рублей был вручён Елене Филипповой из Заиграевского района.
В номинации «вокальный ансамбль» дипломом I степени наградили вокальный ансамбль «Туяа» (Еравнинский район). Диплом II степени у вокального ансамбля «Ягодка» (Заиграевский район). Обладателем диплома III степени стал вокальный ансамбль «Улан-Еравна» (Еравнинский район).
«Групповой» гран-при в размере 30 тысяч рублей, учредителями которого стал семейный ансамбль Черепановых, остался в Еравнинском районе. Её получил народный ансамбль песни и танца «Аялга».
Как сообщает районная администрация, также были вручены специальные призы. Специальные призы получили вокальный ансамбль «Бархатный сезон» (Иволгинский район), вокальный ансамбль детского сада «Золотой ключик» и Бато Мунконов из Окинского района.
В райцентре Бурятии прошёл республиканский конкурс вокалистов и солистов
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