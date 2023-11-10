В Бурятии назовут победителей «семейского» конкурса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Церемония награждения состоится 21 ноября



7 ноября в Бурятии состоялся заочный тур республиканского конкурса на создание концертных программ среди любительских коллективов, сохраняющих культуру старообрядцев (семейских) Забайкалья. Жюри просмотрело представленные видеоматериалы участников, которые воссоздали обрядовые действия, народные праздники, картины из жизни и быта, произведения фольклорного наследия.



Пять творческих коллективов – победителей конкурса получат сертификаты на денежные премии в размере 180 000 рублей каждая. Эти средства пойдут на приобретение сценических костюмов, реквизита, музыкальных инструментов и т.д. Награждение победителей состоится 21 ноября в национальной библиотеке Бурятии (6+). На мероприятии выступят известные творческие коллективы: народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» из Тарбагатайского района и ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир» Восточно-Сибирского государственного института культуры.



Как сообщили в республиканском центре народного творчества, в этом году конкурс проводится второй раз. Его цель – сохранение, развитие и популяризация нематериального этнокультурного достояния семейских и поддержка творческих коллективов.



Возрастное ограничение: 6+.

