10 ноября

09 ноября

Популярное

В Бурятии назовут победителей «семейского» конкурса

В Бурятии назовут победителей «семейского» конкурса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Церемония награждения состоится 21 ноября

7 ноября в Бурятии состоялся заочный тур республиканского конкурса на создание концертных программ среди любительских коллективов, сохраняющих культуру старообрядцев (семейских) Забайкалья. Жюри просмотрело представленные видеоматериалы участников, которые воссоздали обрядовые действия, народные праздники, картины из жизни и быта, произведения фольклорного наследия.

Пять творческих коллективов – победителей конкурса получат сертификаты на денежные премии в размере 180 000 рублей каждая. Эти средства пойдут на приобретение сценических костюмов, реквизита, музыкальных инструментов и т.д. Награждение победителей состоится 21 ноября в национальной библиотеке Бурятии (6+). На мероприятии выступят известные творческие коллективы: народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» из Тарбагатайского района и ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир» Восточно-Сибирского государственного института культуры.

Как сообщили в республиканском центре народного творчества, в этом году конкурс проводится второй раз. Его цель – сохранение, развитие и популяризация нематериального этнокультурного достояния семейских и поддержка творческих коллективов.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия конкурс семейские

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии до конца года должны достроить 21 соцобъект
В Бурятии до конца года должны достроить 21 соцобъект
Общество, 10.11.2023
В правительстве надеются ввести в эксплуатацию все объекты, запланированные на этот год»
В Забайкалье возродят энциклопедию края
В Забайкалье возродят энциклопедию края
Общество, 10.11.2023
Проектом займётся прежний состав редакторов
В Иркутской области 100-летний юбиляр призвала есть жирное и сладкое
В Иркутской области 100-летний юбиляр призвала есть жирное и сладкое
Общество, 10.11.2023
Свой секрет долголетия раскрыла усольчанка Зинаида Носырова
В Бурятии назовут победителей «семейского» конкурса
В Бурятии назовут победителей «семейского» конкурса
Общество, 10.11.2023
Церемония награждения состоится 21 ноября
Ветеран пограничной службы из Бурятии отметил 90-летний юбилей
Ветеран пограничной службы из Бурятии отметил 90-летний юбилей
Общество, 10.11.2023
Анатолий Гуляев был свидетелем оккупации Запорожья гитлеровскими войсками
В микрорайоне Улан-Удэ в ходе рейда отловили 5 собак
В микрорайоне Улан-Удэ в ходе рейда отловили 5 собак
Общество, 10.11.2023
Мероприятия проводились в Октябрьском районе
В районе Бурятии открыли движение на отремонтированной дороге
В районе Бурятии открыли движение на отремонтированной дороге
Общество, 10.11.2023
В эксплуатацию введены участки в Баргузинском районе
За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более 2000 многоквартирных домов
За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более 2000 многоквартирных домов
Общество, 10.11.2023
В Бурятии продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов
В Бурятии лесники и дети собрали 300 кг мусора
В Бурятии лесники и дети собрали 300 кг мусора
Общество, 10.11.2023
Школьники не в первый раз участвуют в таких акциях
В Бурятии 18 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
В Бурятии 18 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
Общество, 10.11.2023
Они поклялись быть верными Отечеству
В Бурятии раненые участники СВО восстанавливаются в военном госпитале
В Бурятии раненые участники СВО восстанавливаются в военном госпитале
Общество, 10.11.2023
Им оказывают медицинскую и психологическую помощь
Из кранов в селе Бурятии потекла странная вода
Из кранов в селе Бурятии потекла странная вода
Общество, 10.11.2023
Местные жители жалуются на её качество
О границах между Бурятией и Забайкальем, «Ипотеке 24 часа» и сервисе «Банк земли»
О границах между Бурятией и Забайкальем, «Ипотеке 24 часа» и сервисе «Банк земли»
Общество, 10.11.2023
Интервью «Байкал-Dailу» дала Оксана Крылова, исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Забайкальскому краю
Голодная лиса вышла к людям в Улан-Удэ
Голодная лиса вышла к людям в Улан-Удэ
Общество, 10.11.2023
Она бегала по детской площадке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^