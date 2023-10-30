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В Москве открыли памятную доску драматургу из Иркутской области

В Москве открыли памятную доску драматургу из Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Автора прославила пьеса о реальной семье из одного городов региона

В Москве открыли памятную доску почётному гражданину города Черемхово, сценаристу, автору легендарной пьесы «Любовь и голуби» (12+) Владимиру Гуркину. Доску разместили на стене дома, в котором долгие годы жил и работал драматург. Дом расположен недалеко от театра «Современник». Именно в нём в 1982 году пьеса была поставлена впервые, и именно этот популярный спектакль Валерия Фокина вдохновил Владимира Меньшова снять свой знаменитый одноименный фильм (12+).

Памятная доска была открыта на средства пожертвований. Участие в благотворительном сборе средств принял коллектив Черемховского драматического театра им. В. Гуркина.

На торжественной церемонии открытия присутствовали члены семьи драматурга: вдова Людмила Гуркина и дочь Екатерина Гуркина, ближайшие друзья Владимира Павловича: известные артисты Сергей Гармаш и Николай Чиндяйкин. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Иркутская область драматургия памятная доска

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