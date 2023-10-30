Жителям Бурятии рассказали, как ноябрьские праздники отразятся на их зарплате

А ещё специалисты рассказали, стоит ли уходить в отпуск под конец осени





В начале следующего месяца жителей Бурятии, как и всех россиян, ждёт длинный уик-энд – с субботы, 4-го по понедельник, 6-ое число включительно. Связано это с Днём народного единства, который вся страна отметит 4 ноября уже в 19-ый раз.Поскольку суббота, 4-ое, совпадает с праздником, положенный выходной автоматически переносится на следующий за ним будний – то есть понедельник.В сервисе SuperJob рассказали, как предстоящий уик-энд отразится на зарплате россиян и, в частности, жителей Бурятии. Дополнительный выходной не скажется на жалованье тех, кто получает оклад. Если же человека привлекут к работе в выходной или праздничный день (то есть 4-го), его труд должны оплатить в двойном размере.Кроме того, по словам специалистов, в конце осени довольно выгодно уходить в отпуск. Здесь действует простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно делать перерыв в работе – «стоимость» одного может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку. Есть риск потерять в деньгах.- Но поскольку в ноябре и декабре рабочих дней достаточно много, разница между оплатой работы в эти дни и отпускными, рассчитанными по среднему заработку, будет небольшой, – отмечают в SuperJob.