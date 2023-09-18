Стало известно, сколько самолётов ЛМС-901 «Байкал» будут летать по Бурятии

Речь о флоте авиакомпании «Аврора»

Авиакомпания «Аврора» подписала меморандумы с регионами, субъектами РФ, о взаимопонимании по эксплуатации воздушного судна ЛМС-901 «Байкал». Это произошло в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Субъекты РФ определили предварительную потребность с учётом объёма работ по направлениям. Меморандумы фиксируют эту потребность, а авиакомпания «Аврора» ведёт переговоры с авиастроителями и формирует планы на основе этих договоренностей. Согласно меморандумам, в Бурятии планируется эксплуатировать 5 воздушных судов ЛМС-901 «Байкал», в Саха (Якутии) – 25, в Хабаровском крае – 17, в Забайкальском крае – 14, в Чукотском автономном округе – 5, в Амурской области – 14, в Еврейской автономной области – 2.

То есть «Авроре» для обеспечения потребности этих регионов нужно 82 самолёта ЛМС-901. Они пополнят флот единой дальневосточной авиакомпании в 2026-2030 годах. Воздушные суда будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесоохране, санавиации и прочих авиационных работ.

Подписи в меморандумах о взаимопонимании поставили с одной стороны руководство авиакомпании «Аврора» и с другой стороны – губернаторы и представители правительств Бурятии и Саха (Якутия), Хабаровского и Забайкальского краев, Чукотского автономного округа, Амурской области и Еврейской автономной области. От Бурятии, как сообщал «Байкал-Daily», документ подписал глава республики Алексей Цыденов. С остальными субъектами ДФО завершается работа по согласованию текстов меморандумов, которые планируется подписать в ближайшее время.

- Взаимодействие и взаимопонимание всех сторон в рамках заключенных соглашений будут направлены на реализацию государственной программы по обеспечению транспортной доступности в регионах Дальневосточного федерального округа, - прокомментировал генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик. - Расширение парка воздушных судов единой дальневосточной авиакомпании отечественными самолетами «Байкал» позволит решить ключевую проблему местных авиаперевозок – недостаток воздушных судов малой авиации.



Справка:

ЛМС-901 «Байкал» – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он призван заменить Ан-2 на местных воздушных линиях. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2000 кг груза на дальность 1500-3000 км. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

«Байкал-Daily» писал, что в июле 2023 года вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев давал Минпромторгу и Минтрансу России поручения разобраться с выросшей стоимостью перспективного самолета «Байкал». Первый полет ЛМС-901 на полностью российском двигателе ВК-800СМ состоится в третьем квартале 2024 года.