18 сентября

17 сентября

Популярное

Стало известно, сколько самолётов ЛМС-901 «Байкал» будут летать по Бурятии

Стало известно, сколько самолётов ЛМС-901 «Байкал» будут летать по Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Речь о флоте авиакомпании «Аврора»

Авиакомпания «Аврора» подписала меморандумы с регионами, субъектами РФ, о взаимопонимании по эксплуатации воздушного судна ЛМС-901 «Байкал». Это произошло в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Субъекты РФ определили предварительную потребность с учётом объёма работ по направлениям. Меморандумы фиксируют эту потребность, а авиакомпания «Аврора» ведёт переговоры с авиастроителями и формирует планы на основе этих договоренностей. Согласно меморандумам, в Бурятии планируется эксплуатировать 5 воздушных судов ЛМС-901 «Байкал», в Саха (Якутии) – 25, в Хабаровском крае – 17, в Забайкальском крае – 14, в Чукотском автономном округе – 5, в Амурской области – 14, в Еврейской автономной области – 2.

То есть «Авроре» для обеспечения потребности этих регионов нужно 82 самолёта ЛМС-901. Они пополнят флот единой дальневосточной авиакомпании в 2026-2030 годах. Воздушные суда будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесоохране, санавиации и прочих авиационных работ.

Подписи в меморандумах о взаимопонимании поставили с одной стороны руководство авиакомпании «Аврора» и с другой стороны – губернаторы и представители правительств Бурятии и Саха (Якутия), Хабаровского и Забайкальского краев, Чукотского автономного округа, Амурской области и Еврейской автономной области. От Бурятии, как сообщал «Байкал-Daily», документ подписал глава республики Алексей Цыденов. С остальными субъектами ДФО завершается работа по согласованию текстов меморандумов, которые планируется подписать в ближайшее время.

- Взаимодействие и взаимопонимание всех сторон в рамках заключенных соглашений будут направлены на реализацию государственной программы по обеспечению транспортной доступности в регионах Дальневосточного федерального округа, - прокомментировал генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик. - Расширение парка воздушных судов единой дальневосточной авиакомпании отечественными самолетами «Байкал» позволит решить ключевую проблему местных авиаперевозок – недостаток воздушных судов малой авиации.

Справка:

ЛМС-901 «Байкал» – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он призван заменить Ан-2 на местных воздушных линиях. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2000 кг груза на дальность 1500-3000 км. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

«Байкал-Daily» писал, что в июле 2023 года вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев давал Минпромторгу и Минтрансу России поручения разобраться с выросшей стоимостью перспективного самолета «Байкал». Первый полет ЛМС-901 на полностью российском двигателе ВК-800СМ состоится в третьем квартале 2024 года.

авиация ЛМС-901 "Аврора" ВЭФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии назвали победителей автомобильных гонок
В Бурятии назвали победителей автомобильных гонок
Общество, 18.09.2023
В столице республики прошли соревнования по ралли-спринту
Участники программы Архитекторы.рф отправятся в образовательную поездку в КНР
Участники программы Архитекторы.рф отправятся в образовательную поездку в КНР
Общество, 18.09.2023
В рамках Восточного экономического форума ДОМ.РФ, реализующий образовательную программу «Архитекторы.рф», анонсировал поездку в Китай для участников пятого потока
В Иркутске определили победителей чемпионата России «Лесоруб-2023»
В Иркутске определили победителей чемпионата России «Лесоруб-2023»
Общество, 18.09.2023
Мероприятие проводилось в регионе впервые
В Бурятии прошло первенство республики по хоккею
В Бурятии прошло первенство республики по хоккею
Общество, 18.09.2023
Первые места заняли команды из Улан-Удэ
Бурятия приняла ассамблею российских географов-обществоведов
Бурятия приняла ассамблею российских географов-обществоведов
Общество, 18.09.2023
В столице республики провели международную конференцию
В Бурятии федеральные дорожники высадили 9000 сеянцев сосны
В Бурятии федеральные дорожники высадили 9000 сеянцев сосны
Общество, 18.09.2023
Мероприятие провели на местах прошлогодних пожаров
Самбист Бурятии выиграл награду международного турнира
Самбист Бурятии выиграл награду международного турнира
Общество, 18.09.2023
Спортсмен республики стал вице-чемпионом соревнований
Школьники Бурятии собирались на республиканском турслёте
Школьники Бурятии собирались на республиканском турслёте
Общество, 18.09.2023
Лучшие из ребят станут участниками всероссийского слёта юного туриста в 2024 году
Борец Бурятии стал призёром первенства России
Борец Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 18.09.2023
Баир Баяндуев выиграл «бронзу» соревнований
Пулевик из Бурятия завоевала награду всероссийского турнира
Пулевик из Бурятия завоевала награду всероссийского турнира
Общество, 18.09.2023
У спортсменки «бронза» по стрельбе из пневматического пистолета
В районе Бурятии поздравили ровесницу республики
В районе Бурятии поздравили ровесницу республики
Общество, 18.09.2023
В Еравне чествовали долгожителей
На аварийном мосту в Бурятии ограничили движение большегрузов
На аварийном мосту в Бурятии ограничили движение большегрузов
Общество, 18.09.2023
Водителям таких машин теперь придётся ездить вброд
И.о. прокурора Бурятии провёл приём в доме инвалидов-колясочников
И.о. прокурора Бурятии провёл приём в доме инвалидов-колясочников
Общество, 18.09.2023
Жильцы подняли проблему доступности объектов инфраструктуры
Над райцентром в Бурятии пролетел мерцающий белый шар
Над райцентром в Бурятии пролетел мерцающий белый шар
Общество, 18.09.2023
В республике заметили ещё один неопознанный объект

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^