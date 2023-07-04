Полпред Трутнев дал поручение разобраться с ростом стоимости самолёта «Байкал»

Он должен прийти на замену Ан-2

Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев дал Минпромторгу и Минтрансу России две недели на то, чтобы разобраться с выросшей стоимостью перспективного самолета «Байкал». 3 июля в Южно-Сахалинске прошло совещание по развитию авиакомпании «Аврора».

«Мы посмотрели работу компании «Аврора», она развивается, работает, - цитирует Трутнева «Интерфакс». - Но есть вопросы, связанные со строительством нового самолета для внутренних линий. Мы поддерживали строительство самолёта «Байкал» (ЛМС-901 - ред.), но в процессе он почему-то начал расти в цене. Я попросил Минпромторг вместе с Минтрансом и лизинговой компанией - они разберутся, почему так происходит, потому что нам нужно не просто строить самолеты: нам надо строить их так, чтобы цена их эксплуатации была разумной, чтобы стоимость перевозок была для людей посильной»

В 2020 году со ссылкой на Минпромторг сообщалось, что стоимость «Байкала» в ценах 2019 года не может превышать 120 млн рублей.

Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полёт с двигателем западного производства в январе 2022 года. «Байкал-Daily» сообщал, что первый полёт самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800СМ состоится в третьем квартале 2024 года. Разработкой занимается Уральский завод гражданской авиации, который планирует наладить к 2030 году производство 25 самолетов ЛМС-901 в год.

Сейчас на Дальнем Востоке используется 41 лёгкое воздушное судно, преимущественно это Ан-2. В августе 2022 года принято решение о замене устаревших самолётов советского периода новым ЛМС-901. Регионам Дальнего Востока нужно до 2030 года более ста машин в разных модификациях. Пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщала, что для обеспечения эксплуатации новых самолётов «Байкал» в регионе необходимо создать новые или восстановить ещё 196 посадочных площадок.



Небольшая путаница

До 2017 года «Байкалом» называли самолёт ТВС-2ДТС, разработанный в Новосибирске. Его предполагали выпускать на Улан-Удэнском авиационном заводе. Но Минпромторг России закрыл этот проект. При этом ТВС-2ДТС обладает уникальными характеристиками, которые необходимы региональному самолёту. Он отвечает современным и перспективным требованиям рынка по грузоподъёмности - до 3000 кг, пассажировместимости - до 14 человек, дальности полёта - до 5 100 км, высокой топливной эффективности, возможности эксплуатации на необорудованных аэродромах и посадочных площадках ограниченных размеров, что в конечном итоге обеспечивает очень высокую технико-экономическую эффективность и привлекательность эксплуатации. Но для него пока нет российского двигателя.

Запустить производство ТВС-2ДТС в январе 2020 года поручал президент России Владимир Путин. На это требовалось в тех ценах 2,2 млрд рублей.

В середине 2021 года глава Бурятии Алексей Цыденов ещё надеялся реализоватьпроект ТВС-2ДТС:

- Тот, который железный и маленький, будет делать Уральский завод гражданской авиации, и они этим занимаются. Тот, который композитный и биплан, мы его к нашему заводу (Улан-Удэнскому авиационному – ред.) «приземлим». Работа ведётся, - объяснял он депутатам Народного Хурала на сессии парламента РБ.

Справка:

ЛМС-901 «Байкал» - легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. "Байкал" оснащен одним турбовинтовым двигателем, рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тыс. кг груза на дальность 1,5-3 тыс. км. Самолет может эксплуатироваться с грунтовых взлетно-посадочных полос, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

Авиакомпания «Аврора» - бывшая «дочка» «Аэрофлота», на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) - Сахалинская область, по 5% - у десяти других регионов ДФО, включая Бурятию, менее 1% - у «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики». В единую авиакомпанию должны войти пять перевозчиков: «Якутия», «Камчатское авиационное предприятие» и «Чукотавиа», «Хабаровские авиалинии» (по 25% плюс одна акция этих компаний уже переданы «Авроре»), а также «Полярные авиалинии».

Флот «Авроры» насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter. Предполагается, что до 2026 года авиакомпания приобретет в лизинг 10 «Байкалов».

В Бурятии надеются, что авиакомпания «Аврора» будет летать в малые сёла республики.