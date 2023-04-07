Первый полет самолёта ЛМС-901 «Байкал» на российском двигателе состоится в 2024 году

Дальнему Востоку нужно 100 машин



Первый полет лёгкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» на полностью российском двигателе ВК-800СМ состоится в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил 6 апреля ТАСС главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин.

- Третий квартал 2024 года - первый полёт в составе опытного образца ЛМС-901, - сказал он.

Вакушин уточнил, что к концу 2023 года планируется завершить подготовку к первому вылету двигателя в составе летающей лаборатории. До конца 2024 года планируется получение сертификата на ВК-800СМ. Серийное производство на 30 двигателей в год планируется запустить в 2025 году.

«Байкал-Daily» сообщал, что первый полёт девятиместного самолета «Байкал» прошёл в январе 2022 года в Екатеринбурге на моторе General Electric H80-100. ЛМС-901 пролетел на высоте 500 метров около 25 минут.

Его крейсерская скорость - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км). «Байкал» должен стать заменой советскому «кукурзнику» Ан-2.

Первоначально одноимённый самолёт планировали собирать на Улан-Удэнском авиазаводе. Но потом приоритеты Минпромторга России изменились. Проект изменили, а производство развернут в Комсомольске-на Амуре.Авиастроительная компания «Байкал-Инжиниринг», на базе которой создано конструкторское бюро для разработки и производства легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», создаёт в Хабаровском крае на площадке территории опережающего развития «Комсомольск» авиационный центр по региональной и беспилотной авиации. Соглашение подписано на IX национальной выставке и форуме NAIS 2022.

Сейчас на Дальнем Востоке используется 41 лёгкое воздушное судно, преимущественно это Ан-2. В августе 2022 года принято решение о замене устаревших самолётов советского периода новым ЛМС-901. Регионам Дальнего Востока нужно до 2030 года более ста машин в разных модификациях. Пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщала, что для обеспечения эксплуатации новых самолётов «Байкал» в регионе необходимо создать новые или восстановить ещё 196 посадочных площадок.





