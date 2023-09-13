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В Бурятии начнут летать первые «Байкалы»

В Бурятии начнут летать первые «Байкалы»
Экономика, 
Самолёты поступят в течение пяти лет

Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель генерального директора АО «Авиакомпания «Аврора» Олег Емец подписали меморандум об эксплуатации лёгких многоцелевых самолётов ЛМС-901 «Байкал». Документ подписали на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

- В ближайшие пять лет в республику поступят пять новых самолётов «Байкал», - сообщил в своём Telegram-канале Алексей Цыденов.

Он уточнил, что первые «Байкалы» будут использоваться для авиалесоохраны и санавиации, а также для перевозки пассажиров.



Самолёты ЛМС-901 изготовит Уральский завод гражданской авиации, а затем их передадут для дальнейшей эксплуатации на территории Бурятии единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

«Аврора» — региональная авиакомпания, принадлежавшая до конца 2020 года пополам «Аэрофлоту» и властям Сахалинской области. В 2019 году президент Владимир Путин поручил создать в ДФО перевозчика, чтобы наладить авиасообщение там, где нет других видов транспорта. Правительство решило организовать его на базе «Авроры».

- Расширение парка воздушных судов авиакомпании «Аврора» отечественными самолётами «Байкал» позволит решить ключевую проблему местных авиаперевозок – отсутствие воздушных судов малой авиации. Подписание соглашения будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству в рамках реализации комплексной программы развития авиационной отрасли, утверждённой президентом России Владимиром Путиным, - отметили в правительстве Бурятии.

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