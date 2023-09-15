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В Бурятии подвели итоги конкурсов старообрядческого фестиваля

В Бурятии подвели итоги конкурсов старообрядческого фестиваля
Общество,  Фото:РЦНТ
Семейские коллективы готовятся к фестивалю «Путь Аввакума»

В Бурятии подведены итоги основных фестивальных конкурсов межрегионального фестиваля старообрядческой культуры «Путь Аввакума» (6+). Определены победители и участники гала-концерта, которым завершится 23 сентября фестивальная программа.

В этом году соорганизатором фестиваля стал Тарбагатайский район. В культурно-досуговом центре состоялось совещание по подготовке и проведению заключительных мероприятий.

– Подготовка к фестивалю вышла на финишный этап. 23 сентября в с. Тарбагатай гостей и участников ожидает разнообразная программа, включающая интересные по формату мероприятия: выставка-ярмарка «Город мастеров», конкурс-показ коллекций традиционной одежды старообрядцев, праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол», «Фестиваль щей и их вкусных друзей», мастер-класс по семейским пляскам «Тарбагатайские дробушки», чемпионат по лапте, театрализованный гала-концерт финалистов конкурса фольклорных коллективов «Раздайся, корогод!». Главным режиссёром предстоящего праздника является художественный руководитель известного во многих странах мира народного этнографического ансамбля «Судьбинушка» Галина Чебунина, – рассказала директор РЦНТ Альбина Гомбоева.

В министерстве культуры Бурятии отметили, что на центральной площади села Тарбагатай развернутся площадки питания и торговли, спортивных мероприятий. Организаторы готовят праздничную программу, концерты, выставки, гастрофестиваль. Артисты и коллективы уже репетируют театрализованные представления и концертные программы. Зрителей ждут творческие выступления и познавательные мероприятия.

Как сообщает республиканский центр народного творчества, в конкурсе фольклорных коллективов «Раздайся, корогод!» приняли участие 26 старообрядческих этнографических и фольклорных коллективов из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области в двух возрастных категориях: детско-юношеские коллективы (возраст участников – от 14 до 17 лет) и взрослые коллективы (возраст участников – от 18 лет и старше). В республиканском конкурсе детского творчества по сохранению семейской культуры «Корольки» показали свои новые программы 16 детских фольклорных коллективов в двух возрастных категориях: 5–7 лет, 8–13 лет.

- Также были подведены итоги конкурса-показа традиционных костюмов, где модельеры показали коллекции в следующих номинациях конкурса: «Зимняя традиционная одежда», «Летняя традиционная одежда», «Стилизованная одежда» и «Детская одежда». В видеоконкурсе «Янтарные бусы» участники представили видеоролики о сакральном значении, лечебных свойствах своих семейных реликвий – янтарных бус. В конкурс на лучшие изделия участвовало 29 мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства в номинациях: «Ткачество», «Обработка древесных материалов», «Обработка текстиля и мягких материалов», - пояснила руководитель координационного центра по семейской культуре РЦНТ Ольга Вавилова.

Возрастное ограничение: 6+.
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