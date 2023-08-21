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Начало отопительного сезона в Улан-Удэ может запоздать

Начало отопительного сезона в Улан-Удэ может запоздать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В минстрое рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону

Не исключено, что этой осенью отопительный сезон в Улан-Удэ начнётся чуть позже положенного. Всё из-за гидравлических испытаний, которые, возможно, состоятся перед запуском тепломагистрали №3. Там сейчас продолжается масштабная реконструкция и капитальный ремонт.

- Всё идёт по графику. Есть небольшое опасение по поводу того, что перед стартом необходимо будет провести гидравлическое испытание этих сетей. Убедиться, что нет нигде течи и каких-либо других неприятных моментов, - сообщил на брифинге замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Поляков.

В связи с гидравлическими испытаниями и возможна небольшая передвижка по старту отопительного сезона в столице Бурятии. Впрочем, Поляков заверил, что если такое и случится, то задержка составит не более трёх дней.

В целом по Бурятии подготовка к отопительному сезону идёт по плану. На сегодняшний день республика готова на 80%, в том числе котельные – 80%, тепловые сети – 82%, сети водоснабжения – 79%, а жилищный фонд – 78%.

- Есть небольшие отставания по городу Улан-Удэ, Закаменскому и Муйскому районах. Но они незначительные. Рисков срыва начала отопительного сезона мы не видим, - подчеркнул Евгений Поляков.

По его словам, предприятия заключили договоры на поставку угля до конца ноября 2023 года. Затем предприятия заключат договоры до конца мая 2024 года.

На складах теплоснабжающих организаций находится более 50 тысяч тонн угля – это 30% от нормативного запаса. Также 5,5 тысяч тонн мазута, что составляет 81% от нормативного запаса.

С 4 сентября по 12 октября органы Ростехнадзора проверят готовность муниципальных образований к очередному отопительному сезону. После чего будут выданы паспорта готовности.

В прошлом году паспорта готовности не получили посёлки Селенгинск и Наушки.

- В этом году всем муниципальным образованиям поставлена задача принять все необходимые меры по получению паспортов готовности. Все предпосылки к этому есть. Обучение персонала и аттестация к 10 сентября должны быть закончены, - заявил Евгений Поляков.

Всего на подготовку к осенне-зимнему периоду из федерального, республиканского и местного бюджетов выделено 228,3 млн рублей.

Так, на реализацию первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону всем районам Бурятии выделено 150 млн рублей. 64,8 млн рублей предусмотрены на капитальный ремонт теплосетей в Хоринске, модульной котельной в селе Улюнхан Курумканского района, оборудование котельной в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района, на сети тепловодоснабжения в селе Новокижингинск Кижингинского района. 13,5 млн рублей выделены на разработку проекта системы центрального теплоснабжения в посёлках Восточный, Кедровый, Солнечный, Первомайский города Гусиноозёрска.

отопительный сезон

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